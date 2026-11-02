قطع الكهرباء عن مؤسسات الدولة.. الخوري يعلّق على القرار

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أشاد عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب الياس بقرار قطع الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات العامة المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها، معتبراً أنه "خطوة شجاعة لاستعادة هيبة الدولة وإنهاء سياسة المحاباة والتساهل التي عطّلت المحاسبة لسنوات".وفي بيان، أكد الخوري أن القرار يندرج ضمن مسار إصلاح قطاع الكهرباء، مشيراً إلى إنجاز الهيئة الناظمة والإصلاحات الإدارية والمالية التي يقودها جو الصدّي، ولا سيما في مجال الجباية وتعزيز التحصيل.واعتبر أن هذه الإصلاحات أسهمت في تشجيع الوفد على زيارة وإبداء الاستعداد لدعم مشاريع الطاقة، مشدداً على أن "استعادة الدولة تبدأ حين تصبح مؤسساتها أول الخاضعين لقوانينها، لا آخر المستثنين منها".وختم بالقول: "شغل كتير… وحكي قليل".