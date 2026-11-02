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لبنان

قوى الأمن توضح حقيقة ما حصل خلال إقامة حاجز لضبط مخالفات السير في دير عمار

Lebanon 24
02-11-2026 | 15:30
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قوى الأمن توضح حقيقة ما حصل خلال إقامة حاجز لضبط مخالفات السير في دير عمار
قوى الأمن توضح حقيقة ما حصل خلال إقامة حاجز لضبط مخالفات السير في دير عمار photos 0
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:

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بتاريخ اليوم 02-11-2026، وعلى أثر تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أحد المواطنين وهو يتعرّض بالشتم والإهانات والسُّباب لعنصر من مفرزة سير زغرتا في قوى الأمن الداخلي، خلال وجوده تحت جسر المشاة مقابل مبنى سراي قائمقامية المنية/الضنية، حيث كان قد أُقيم حاجز لضبط مخالفات السير، وبقي العنصر وحيدًا في المكان بعد انتهاء الحاجز لاستكمال بعض الإجراءات المتعلّقة بالدراجات المخالفة، كما وجّه المواطن المذكور الشتائم والإهانات إلى العناصر والضابط المسؤول عنهم، فيما قام ابنه بتصوير الحادثة.

جاء الاعتداء على خلفية وصول شائعات إلى مسامع الوالد عن تعرّض ابنه وابنته اللذين كانا على متن دراجة دون لوحات، للدّفع من قبل أحد عناصر الحاجز وسقوطها أرضًا، مع العلم أن أحد الفيديوهات المتداولة يُظهِر أن العنصر لم يقم بدفع الدراجة إنما حاول نزع مفتاحها لمنع فراره، فاصطدم بقدم عنصر آخر.

  على الأثر، عملت شعبة المعلومات على توقيف الوالد، فيما سلّم ابنه نفسه لاحقًا إلى فصيلة المنية.

  كذلك، اتُّخذت الإجراءات المسلكية اللازمة بحق العنصر لعدم قيامه بالتدابير المناسبة لوضع حدّ للإهانات والشتائم، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في القانون.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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