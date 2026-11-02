قوى الأمن توضح حقيقة ما حصل خلال إقامة حاجز لضبط مخالفات السير في دير عمار

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بتاريخ اليوم 02-11-2026، وعلى أثر تداول مقطع فيديو يُظهر أحد المواطنين وهو يتعرّض بالشتم والإهانات والسُّباب لعنصر من مفرزة سير في ، خلال وجوده تحت جسر المشاة مقابل مبنى سراي قائمقامية المنية/الضنية، حيث كان قد أُقيم حاجز لضبط مخالفات السير، وبقي العنصر وحيدًا في المكان بعد انتهاء الحاجز لاستكمال بعض الإجراءات المتعلّقة بالدراجات المخالفة، كما وجّه المواطن المذكور الشتائم والإهانات إلى العناصر والضابط المسؤول عنهم، فيما قام ابنه بتصوير الحادثة.جاء الاعتداء على خلفية وصول شائعات إلى مسامع الوالد عن تعرّض ابنه وابنته اللذين كانا على متن دراجة دون لوحات، للدّفع من قبل أحد عناصر الحاجز وسقوطها أرضًا، مع أن أحد الفيديوهات المتداولة يُظهِر أن العنصر لم يقم بدفع الدراجة إنما حاول نزع مفتاحها لمنع فراره، فاصطدم بقدم عنصر آخر.على الأثر، عملت على توقيف الوالد، فيما سلّم ابنه نفسه لاحقًا إلى فصيلة .كذلك، اتُّخذت الإجراءات المسلكية اللازمة بحق العنصر لعدم قيامه بالتدابير المناسبة لوضع حدّ للإهانات والشتائم، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في القانون.التحقيق جارٍ بإشراف المختص.