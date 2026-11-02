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لبنان

الجنوب على وقع الاعتداءات.. حصيلة يوم من الغارات والقصف

Lebanon 24
02-11-2026 | 16:59
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الجنوب على وقع الاعتداءات.. حصيلة يوم من الغارات والقصف
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شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، الاثنين، سلسلة اعتداءات إسرائيلية توزعت بين الغارات الجوية والقصف المدفعي والتفجيرات، وطالت عدداً من البلدات والمناطق الحدودية.
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وبحسب حصيلة للاعتداءات، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات كفرتبنيت وعيتا الجبل والقصير.

كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي وادي السلوقي ووادي الحجير ووادي زبقين والمنصوري، إضافة إلى أطراف النبطية الفوقا وكفرتبنيت وميس الجبل وأطراف برعشيت وميفدون.

وامتد القصف إلى زوطر الشرقية وعيناثا وأطراف مجدل سلم وحداثا وكونين.

وفي موازاة الغارات والقصف المدفعي، سُجّلت تفجيرات نفذتها القوات الإسرائيلية في بلدات بيت ياحون والطيري وزوطر الشرقية وبني حيان.

وتعكس الحصيلة اتساع النطاق الجغرافي للاعتداءات الإسرائيلية خلال اليوم، مع تسجيل عمليات قصف وتفجير في عدد من المناطق الجنوبية.
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