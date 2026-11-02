الجنوب على وقع الاعتداءات.. حصيلة يوم من الغارات والقصف

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شهدت مناطق عدة في ، الاثنين، سلسلة اعتداءات إسرائيلية توزعت بين الجوية والقصف المدفعي والتفجيرات، وطالت عدداً من البلدات والمناطق الحدودية.وبحسب حصيلة للاعتداءات، شنّ الطيران الحربي غارات استهدفت بلدات كفرتبنيت وعيتا الجبل والقصير.كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي وادي السلوقي ووادي الحجير ووادي زبقين والمنصوري، إضافة إلى أطراف الفوقا وكفرتبنيت وميس الجبل وأطراف برعشيت وميفدون.وامتد القصف إلى زوطر الشرقية وعيناثا وأطراف مجدل سلم وحداثا وكونين.وفي موازاة الغارات والقصف المدفعي، سُجّلت تفجيرات نفذتها القوات في بلدات بيت ياحون والطيري وزوطر الشرقية وبني .وتعكس الحصيلة اتساع النطاق الجغرافي للاعتداءات الإسرائيلية خلال اليوم، مع تسجيل عمليات قصف وتفجير في عدد من المناطق الجنوبية.