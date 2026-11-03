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لبنان

وفاة والدة الوزير السابق ريشار قيومجيان

Lebanon 24
03-11-2026 | 00:30
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وفاة والدة الوزير السابق ريشار قيومجيان
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توفيت أمس الإثنين 2 تشرين الثاني فيولات باسيل باسيل والدة الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان.  
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ستُقام الصلاة لراحة نفسها اليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر في كنيسة سيدة الانتقال الرعائية درعون ـ حريصا.

وتقبل التعازي يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني الجاري قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساء.

ويوم الأربعاء 4 الجاري في صالون كنيسة سيدة الانتقال الرعائية درعون حريصا ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساء.

ويوم الخميس 5 الجاري في صالون كاتدرائية مار الياس ومار غريغوريوس للأرمن الكاثوليك بيروت ـ ساحة الدباس من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساء.

موقع "لبنان 24" يتقدم من الوزير قيومجيان ومن عائلة المرحومة بأحر التعازي . 
 
 
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