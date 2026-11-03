وفاة والدة الوزير السابق ريشار قيومجيان

توفيت أمس الإثنين 2 تشرين الثاني فيولات باسيل
باسيل والدة الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان
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ستُقام الصلاة لراحة نفسها اليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر في كنيسة سيدة
الانتقال الرعائية درعون ـ حريصا
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وتقبل التعازي يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني الجاري قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساء.
ويوم الأربعاء 4 الجاري في صالون كنيسة
سيدة الانتقال الرعائية درعون حريصا ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساء.
ويوم الخميس 5 الجاري في صالون كاتدرائية مار
الياس ومار غريغوريوس للأرمن الكاثوليك بيروت
ـ ساحة الدباس من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساء.
موقع "لبنان 24
" يتقدم من الوزير قيومجيان ومن عائلة المرحومة بأحر التعازي .