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لبنان

منخفض طوفاني يضرب اليونان يتجه نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس

Lebanon 24
03-11-2026 | 00:43
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منخفض طوفاني يضرب اليونان يتجه نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ بان منخفضا طوفانيا يضرب اليونان وقد تسبب بتشكل سيول جارفة وفيضانات ابتلعت السيارات واغرقت الطرقات واخترقت المنازل وكان تأثيره واضحا على جزيرة رودس التي شهدت امطارا تخطت 370مم خلال 18 ساعة، سيتجه نحو تركيا وسيبدأ تأثيره على لبنان اعتبارا من مساء الاربعاء ويستمر لغاية صباح الاحد. 
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من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يسيطر الطقس الخريفي المستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، حتى مساء اليوم الثلثاء حيث تشهد بعض التقنيات المحدودة بسبب تأثير منخفض جوي متمرکز جنوب ايطاليا ويتجه شرقاً، على ان يشتد تأثيره مساء الاربعاء بسبب تدفق كتل هوائية باردة مصدرها البحر الأسود تؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مع عواصف رعدية ورياح ناشطة بحيث تسيطر الأجواء الخريفية الباردة نسبياً والمتقلبة حتى نهاية الأسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان:
الثلثاء:
قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وانخفاضها في المناطق الجبلية والساحلية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر فيتشكل الضباب على المرتفعات، يتحول الطقس خلال الليل إلى غائم وتهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية، كما تنشط الرياح.

الاربعاء:
غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب على المرتفعات وتهطل  أمطار خفيفة متفرقة اعتباراً من المساء، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها فجر الأربعاء الخميس مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة .

الخميس:
غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة بخاصة خلال الفترة الصباحية، ويتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.
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المديرية العامة للطيران المدني

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