في دمشق... الملفات الأمنية بُحثت بغياب وزيري الداخلية

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برز غياب والبلديات أحمد عن الوفد اللبناني الذي توجّه إلى برئاسة طارق متري، رغم أن اسمه كان مدرجاً على برنامج الزيارة. وجاء الغياب على خلفية اعتذار نظيره السوري أنس خطاب عن عدم حضور الاجتماع لأسباب خاصة طارئة.هذا الغياب كان لافتا في توقيته وفي طبيعة الملفات المطروحة، فالوفد اللبناني حمل ملفات أمنية وإدارية حسّاسة، في مقدمها الحدود والمعابر ومتابعة الأمنية المشتركة، وهي ملفات تقع في صلب عمل . ومن هنا يُطرح السؤال عن معنى بحثها بغياب الوزيرين المعنيين بها مباشرة، واكتفاء وزارة الداخلية بإيفاد فريق تقني قد لا يملك صلاحية القرار السياسي. فالفريق التقني يستطيع عرض المعطيات وتبادل الأفكار، لكنه لا يستطيع حسم الملفات أو الالتزام بتفاهمات، وهذا ما يحدّ من جدوى الاجتماعات الأمنية.ويتزامن ذلك مع عدم استقبال الرئيس أحمد للوفد، وتولّي الشيباني استقباله، وهو مستوى جاء أدنى من التوقعات التي سبقت الزيارة ومن حجم الوفد وثقل الملفات. ويتبين بحسب المعطيات أن الزيارة خرجت بصورة أقل مما رُسم لها.