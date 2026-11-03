تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون يعيد رسم التوازنات ويستعيد نفوذ الرئاسة

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
03-11-2026 | 03:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عون يعيد رسم التوازنات ويستعيد نفوذ الرئاسة
عون يعيد رسم التوازنات ويستعيد نفوذ الرئاسة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يواصل رئيس الجمهورية جوزاف عون اعتماد سياسة هادئة في مقاربة الملفات السياسية الداخلية، بالرغم من أنه تحوّل خلال المرحلة الأخيرة إلى أحد أبرز أطراف المواجهة السياسية مع "حزب الله". غير أن هذا التحول لم يدفع عون إلى تغيير أسلوبه أو الانجرار إلى سجالات مباشرة، بل يبدو أنه يفضل إدارة المواجهة وفق حسابات دقيقة، تتيح له تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية التي تتجاوز الخلاف القائم مع "الحزب"، وتصل إلى إعادة رسم موقع رئاسة الجمهورية في المعادلة اللبنانية.
Advertisement

وبحسب قراءات سياسية، فإن عون يضع أمامه ثلاثة أهداف أساسية، يبدو أنه يسير تدريجيا نحو تحقيقها، مستفيدا من الظروف الداخلية والتحولات الإقليمية والدولية التي تمنحه هامشا سياسيا لم يكن متاحا للرئاسة خلال السنوات الماضية.

الهدف الأول يتمثل في تحوّل عون إلى مرجعية مسيحية شعبية، وليس مجرد رئيس للجمهورية يحظى بدعم المؤسسات الدستورية. فالمسار الذي يعتمده، ولا سيما في الملفات السيادية والعلاقة مع "حزب الله"، يبدو أنه يلقى تأييدا واسعا داخل جزء كبير من الشارع المسيحي، بما يتجاوز الانقسامات الحزبية التقليدية. وهذا الواقع، في حال استمراره، قد يمنح عون قدرة فعلية على فرض إيقاعه السياسي على القوى المسيحية الأساسية، ووضع خطوط حمراء يصعب عليها تجاوزها.

فالرئيس لا يسعى بالضرورة إلى إنشاء تيار سياسي أو منافسة الأحزاب المسيحية على قواعدها الشعبية، لكنه يعمل، بصورة غير مباشرة، على جعل هذه القوى مضطرة إلى مراعاة موقفه وعدم الخروج عن السقف السياسي الذي يرسمه. وفي حال نجح في ذلك، فإنه سيكون قد تحوّل إلى مرجعية قادرة على التأثير في خيارات الأحزاب المسيحية، وربما إلزامها بمواقف لا تتطابق بالضرورة مع حساباتها الخاصة.

أما الهدف الثاني، فيرتبط بإعادة بناء العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية على أسس أكثر متانة. فعون، الذي يمتلك علاقات طويلة مع المؤسسات الأميركية، يدرك أهمية تحويل هذه العلاقات إلى رصيد سياسي للدولة اللبنانية. ومن هنا، يبدو أنه يسعى إلى إقناع واشنطن بأن لبنان يمكن أن يشكل جزءا من مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وأن الحفاظ على استقراره ودعم مؤسساته يجب أن يتحولا إلى أولوية أميركية فعلية.

واللافت أن عون لا يريد الاكتفاء بالحصول على دعم أميركي ظرفي، بل يسعى إلى بناء علاقة مستدامة تجعل واشنطن أكثر انخراطا في الملفات اللبنانية، سواء على مستوى دعم الجيش والمؤسسات أو ممارسة الضغوط اللازمة لمنع انهيار التوازنات الداخلية، وصولا إلى محاولة توظيف هذه العلاقة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

ويبقى الهدف الثالث، وربما الأكثر أهمية بالنسبة إلى عون، استعادة جزء أساسي من هيبة رئاسة الجمهورية التي تراجعت خلال العقود الماضية، وإعادة تكريس موقع الرئيس بوصفه شريكا أساسيا في صناعة القرار، لا مجرد طرف يتعامل مع التوازنات التي تفرضها القوى السياسية الأخرى.

وهذا الهدف يحمل بعدا مسيحيا واضحا، باعتبار أن تعزيز موقع الرئاسة يعني، في الحسابات السياسية اللبنانية، استعادة جزء من النفوذ المسيحي داخل المؤسسات الدستورية وفي إدارة الدولة.

وعليه، فإن هدوء عون لا يعكس بالضرورة غياب الطموح السياسي، بل ربما يكون جزءا من استراتيجية أوسع تقوم على تحقيق مكاسب متراكمة من دون الدخول في معارك استنزاف مبكرة. وإذا تمكن من الجمع بين الشعبية المسيحية والدعم الأميركي واستعادة هيبة الرئاسة، فقد يصبح واحدا من أكثر الرؤساء تأثيرا في إعادة تشكيل التوازنات السياسية اللبنانية خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
تحركات لاعادة رسم خارطة المنطقة فهل يختار "حزب الله" اللبننة والحوار مع الرئاسة
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
فليك يعيد رسم تشكيلة برشلونة قبل "الكلاسيكو"
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميلان يستعيد توازنه بثنائية نظيفة أمام أودينيزي
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب يعيد انتخاب اميني سره آلان عون وهادي ابو الحسن
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-11-03
Lebanon24
03:56 | 2026-11-03
Lebanon24
03:48 | 2026-11-03
Lebanon24
03:45 | 2026-11-03
Lebanon24
03:19 | 2026-11-03
Lebanon24
03:15 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24