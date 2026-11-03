تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأجواء أمام منخفض جوي... إليكم موعد الأمطار وغزارتها

Lebanon 24
03-11-2026 | 03:19
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الأجواء أمام منخفض جوي... إليكم موعد الأمطار وغزارتها
الأجواء أمام منخفض جوي... إليكم موعد الأمطار وغزارتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بين أجواء خريفية متقلبة وارتفاع في درجات الحرارة، يستعد لبنان لتأثره بمنخفض جوي اعتباراً من مساء الأربعاء، يحمل معه أمطاراً غزيرة وعواصف رعدية ورياحاً ناشطة، بالتزامن مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع. إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة:
Advertisement

الحالة العامة:
 طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، حتى مساء يوم الأربعاء حيث  يتحول الى ممطر بسبب تأثير منخفض جوي  مصدره البحر الأسود ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة تؤدي الى تساقط أمطار غزيرة أحياناً، عواصف رعدية ، رياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويستمر تأثيره حتى نهاية الاسبوع. 

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: طرابلس بين 14 و 23 م° ، بيروت 17 و25 م°  ، زحلة بين 8 و 20م°.

الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة  تتساقط امطار متفرقة في المناطق الشمالية ويرافقها رياح ناشطة احيانا مع احتمال تشكل خلايا رعدية شمال شرق البلاد .

 

الأربعاء:
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة  خاصة في الداخل وعلى الجبال،  تتكاثف الغيوم تدريجياً ويتحول الطقس بعد الظهر  الى غائم مع أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة .

 

الخميس:
غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. 

 

الجمعة:
غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة.
مواضيع ذات صلة
منخفض جوي من تركيا سيؤثر على لبنان.. الأمطار عائدة في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
من الدفء إلى الأمطار.. تقلبات جوية في لبنان ومنخفض جوي سيصل في هذا اليوم
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطارٌ وعواصف رعديّة... مُنخفض جويّ يُؤثّر على لبنان حتّى هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار وصواعق وموجات بردية.. منخفض جوي يضرب لبنان وذروته في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

البحر الأسود

شمال شرق

الشمالي

طرابلس

التزام

بيروت

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-11-03
Lebanon24
03:56 | 2026-11-03
Lebanon24
03:48 | 2026-11-03
Lebanon24
03:45 | 2026-11-03
Lebanon24
03:15 | 2026-11-03
Lebanon24
03:11 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24