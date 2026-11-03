الأجواء أمام منخفض جوي... إليكم موعد الأمطار وغزارتها

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بين أجواء خريفية متقلبة وارتفاع في درجات الحرارة، يستعد لتأثره بمنخفض جوي اعتباراً من مساء الأربعاء، يحمل معه أمطاراً غزيرة وعواصف رعدية ورياحاً ناشطة، بالتزامن مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع. إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة:الحالة العامة:طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، حتى مساء يوم الأربعاء حيث يتحول الى ممطر بسبب تأثير منخفض جوي مصدره ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة تؤدي الى تساقط أمطار غزيرة أحياناً، عواصف رعدية ، رياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويستمر تأثيره حتى نهاية الاسبوع.معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: بين 14 و 23 م° ، 17 و25 م° ، بين 8 و 20م°.الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة تتساقط امطار متفرقة في المناطق الشمالية ويرافقها رياح ناشطة احيانا مع احتمال تشكل خلايا رعدية البلاد .الأربعاء:غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، تتكاثف الغيوم تدريجياً ويتحول الطقس بعد الظهر الى غائم مع أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة .الخميس:غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.الجمعة:غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة.