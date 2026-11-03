بدعوة رسمية من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.. قائد الجيش يزور البحرين

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‏زار العماد رودولف هيكل مملكة البحرين، من تاريخ 30 /10 /2026 ولغاية 1 /11 /2026، بدعوة رسمية من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS، وشارك في المنتدى الثاني والعشرين للأمن الإقليمي "حوار المنامة 2026". وقد حضر العماد هيكل الحفل الافتتاحي للمنتدى، بحضور سمو الأمير سلمان بن حمد آل ولي – ، إضافة إلى شخصيات عربية ودولية.عقد العماد هيكل، على هامش المنتدى، لقاءات ثنائية مع كل من: رئيس أركان الدفاع الهولندي الجنرال Onno Eichelsheim، المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الإنمائي UNDP، الدكتور عبد الله الدردري، أمين السر البرلماني لوزير الدفاع الألماني Dr Nils Schmid، مستشار الأمن القومي ومدير المخابرات في قبرص Tasos Tzionis، نائب مساعد الأميركي لشؤون Michael P. DiMino IV، مدير السياسة الدفاعية في الوطني في جمهورية ليتوانيا، Dr Vaidotas Urbelis، ممثل رئيس أركان الجيوش Rear Admiral Yannick Bossu.خلال هذه اللقاءات، تم عرض آخر المستجدات في والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون ودعم المؤسسة العسكرية، وجرى التشديد على أهمية جهود الجيش للحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وسط التحديات الكبيرة الراهنة.