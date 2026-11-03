وزراء "القوات" يواصلون اعتكافهم ويعتبرون أنفسهم "ام الصبي"

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ما جرى مع حزب "القوات" هو اكثر من ردة فعل لتبيان أهمية تعاطي السلطة السياسية والرسمية مع قضية لها مدلولاتها الأمنية وتتصل بواقع الدولة والتصرف السليم مع شحنة من المتفجرات اقر " " بأنها عائدة له.صحيح ان الجلسة التي عقدت في القصر سحبت فتيل التفجير لكنها منحت الملف فترة قصيرة من المتابعة القضائية كي يحط مجددا على طاولة المجلس، وهنا لا يبدو الأمر مؤكدا اذا كان سيقود الى اشكال على الارض. ولذلك فإن حسابات تؤخذ في الإعتبار والقرارات القضائية التي صدرت لا تشفي الغليل.فكيف ستتلقف "القوات" الأمر؟ وهل تنزع عنها صفة المدافع عن توجهات الدولة؟تفيد مصادر سياسية مطلعة لـ" ٢٤" ان وزراء "القوات" ليسوا راغبين في الخروج من حكومة يشكلون فيها القوة الضاربة ان جاز القول والمدافعين الأساسين عن اداء الدولة واجراءاتها في فرض هيبتها، وبالتالي اي استقالة منها سيؤدي حكما الى شرذمة الحكومة التي تحاول في مختلف اظهار مناعتها السيادية حتى وان لم تسلك اجراءاتها التنفيذ السريع.وتشير المصادر الى ان قوة حضور وزراء "القوات" كانت كفيلة بتغيير بعض الأمور والتفاصيل وتوجيه الى المكان الصحيح وان كان المطلوب بالنسبة لهم الفصل في بعض وعدم اللجوء في بعض الاحيان الى المهادنة.وتقول هذه المصادر ان تسجيل اعتراض "القوات" محق بالنسبة الى قراءات البعض فكما فعل وزراء " الشيعي" في بعض الجلسات حيث انسحبوا منها لاسيما عند إقرار خطة الجيش لتطبيق حصرية السلاح وورقة توم باراك، والمسألة هنا تتصل بعملية الأستقرار في البلاد وضبط شحنة التفجيرات دفع رئيس الحكومة نواف سلام الى رفع السقف وانما هناك حاجة الى ترجمة المواقف. ولاحظت المصادر ان وزراء "القوات" لن يتراجعوا عن تثبيت موقفهم وفي الوقت نفسه لم يطيحوا بحكومة الرئيس سلام تحت اي ظرف.اما بالنسبة الى الموقف التالي ل"القوات" لاسيما اذا لم يبحث الملف ويحال على المجلس العدلي، فإن المصادر تقول ان الوزراء سيقاطعون الجلسة وسيستمرون على هذا المنوال ما يحتم التدخل الطارىء من المعنيين للمعالجة على ان عنوان الجلسة المقبلة قد تكون الكهرباء، وبالتالي فإن الأمر متروك لبيان واضح او تصريح ، وفي كل الأحوال فإن "القوات" لم تدخل الى الحكومة بأربعة وزراء لتخرج منها وهي ام الصبي في الدفاع عن قرار حصرية السلاح على كامل الأراضي .ما يرغب به هؤلاء الوزراء هو قرار جريء يمنح القضية قوة التنفيذ كي لا تضيع بين قضايا اخرى وذلك بعيدا عن اي انقسام او خلاف يؤدي الى فتنة في البلاد.