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لبنان

تجمع الأطباء في لبنان نظم ندوة توعوية على سرطان الثدي

Lebanon 24
03-11-2026 | 06:01
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تجمع الأطباء في لبنان نظم ندوة توعوية على سرطان الثدي
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نظمت لجنة التثقيف الصحي واللجان الصحية والعلمية والإعلامية والثقافية في تجمع الأطباء في لبنان ندوة طبية في مقر التجمع في بيروت، بالتعاون مع "التجمع الوطني الديموقراطي" وجمعية "الإعانة الصحية الاجتماعية" و"مؤسسات الدكتور ناظم جعفر الخيرية الثقافية الاجتماعية"، تناولت مرض السرطان وسبل الوقاية والكشف المبكر، مع التركيز على سرطان الثدي.
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وقدم الدكتور أحمد فرحات شرحاً حول طبيعة مرض السرطان وآلية نشوئه وأنواعه، مستعرضاً أبرز أعراض سرطان الثدي وعوامل الخطر المرتبطة به، ومنها التقدم في العمر والتاريخ العائلي والسمنة وقلة النشاط البدني.



كما تناول وسائل الكشف المبكر، ولا سيما الفحص السريري والتصوير الشعاعي للثدي (الماموغرام)، إلى جانب أهمية اتباع نمط حياة صحي، مستعرضاً أبرز العلاجات المتاحة، ومنها الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي والهرموني والعلاج الموجه.



وشدد فرحات على "أهمية الكشف المبكر باعتباره عاملاً أساسياً في زيادة فرص الشفاء"، وأجاب عن أسئلة الحاضرين، فيما وزعت نشرة توعوية بعنوان "نصائح للوقاية من سرطان الثدي" صادرة عن التجمع.
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التجمع الوطني

أحمد فرحات

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