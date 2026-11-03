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لبنان

"أوزمبيك" بين المضبوطات.. الجمارك تداهم شقة في السعديات وتحذّر

Lebanon 24
03-11-2026 | 06:03
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أوزمبيك بين المضبوطات.. الجمارك تداهم شقة في السعديات وتحذّر
أوزمبيك بين المضبوطات.. الجمارك تداهم شقة في السعديات وتحذّر photos 0
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ضبطت الجمارك اللبنانية كمية من الأدوية البشرية المهرّبة، بينها حقن "أوزمبيك" التي يستخدمها البعض للتنحيف، داخل شقة سكنية في منطقة السعديات.

وبحسب بيان صادر عن الجمارك، تضمّ المضبوطات أدوية يُقبل العديد من الأشخاص على استخدامها من دون وصفة أو متابعة طبية، من بينها حقن "أوزمبيك"، التي يلجأ إليها البعض بهدف التنحيف، وأدوية سرطان وسواها.

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وحذّرت المديرية من مخاطر شراء هذه الأدوية واستخدامها خارج القنوات المرخّصة والضوابط الصحية والقانونية المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة، لما قد يترتّب على ذلك من مضاعفات تهدّد صحة مستخدميها وسلامتهم.


وبحسب البيان، اكّدت أنّ أهمية ضبط الأدوية المهرّبة تتجاوز مكافحة التهرّب من الرسوم، إلى منع تداول مستحضرات لا يمكن ضمان مصدرها أو ظروف نقلها وتخزينها، ولا سيما الأدوية التي تتطلّب شروط تبريد محدّدة. فوجود اسم دواء معروف على العبوة لا يضمن أصالتها أو سلامة محتواها، وقد تكون الأدوية المتداولة خارج الرقابة مغشوشة أو متلفة نتيجة سوء الحفظ. 

وجدّدت دعوتها المواطنين إلى شراء الأدوية حصراً من الصيدليات المرخّصة، والتأكّد، بمساعدة الصيدلي، من مصدرها وصلاحيتها وسلامة عبواتها، والالتزام بالوصفة والإشراف الطبي حيث يلزمان، وعدم الانجرار وراء عروض البيع مجهولة المصدر أو الأسعار المغرية.

كما دعت إلى التعاون مع الجمارك والإبلاغ عن أي موقع أو نشاط يُشتبه بارتباطه بتخزين الأدوية والمواد المهرّبة أو بيعها، مذكّرةً بأنّ المهرّبين قد يلجأون إلى إخفاء بضائعهم داخل شقق سكنية وأماكن تبدو بعيدة عن الشبهات، بقصد الإفلات من الرقابة.

 
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