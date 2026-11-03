مدير معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا عرض مع وزير الزراعة واقع قطاع الصيد البحري

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زار مدير معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) الدكتور أسطفان عسّال، الدكتور نزار هاني في مكتبه في الوزارة، يرافقه المدير الأكاديمي للمعهد الربان هيثم شعبان، رئيس لجنة البيئة في بلدية عادل عسّال، رئيس تعاونية صيادي الأسماك والسياحة والتراث في البترون اتيان عسّال والمحامي هشام يعقوب.بداية، شكر عسّال للوزير هاني مشاركته في الندوة الحوارية التي استضافها المعهد، ثم تم البحث في واقع قطاع الصيد البحري والتحديات التي تواجه الصيادين، وسبل دعمهم وتحسين ظروف عملهم، إضافةً إلى أهمية تطوير القوانين والأنظمة الناظمة للصيد البحري، بما يضمن حماية حقوق الصيادين والحفاظ على السمكية واستدامتها.بدوره أشاد هاني ب"الجهود الكبيرة التي يبذلها المعهد وإدارته في سبيل تطوير التشريعات البحرية بما يواكب احتياجات القطاع ويسهم في النهوض به".وشكّل مشروع إنشاء "منطقة بحرية محروسة" قبالة ميناء البترون، لتكون الثالثة من نوعها في ، محورًا أساسيًا في المباحثات، نظرًا لما تتميّز به المنطقة من تكوينات صخرية طبيعية تشكّل بيئة ملائمة لتكاثر الأسماك ونموّها، حيث أبدى هاني "استعداده لدعم المشروع والعمل على تحقيقه بالتنسيق مع الجهات المختصة، لما له من أهمية في حماية الثروة السمكية وتعزيز المخزون السمكي، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل الصيد البحري في المنطقة".وبحسب بيان، فقد شدّد المجتمعون على "أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين ووزارة الأشغال العامة والنقل ومعهد العلوم البحرية والتكنولوجيا والجهات المحلية المعنية، بما يخدم مصلحة الصيادين، ويعزّز الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية وتطوير قطاع الصيد البحري، وما يتخلّله من تدريبات وتجهيزات للصيادين".وفي ختام اللقاء، شكر الوفد لوزير الزراعة حسن الاستقبال واهتمامه بالقضايا المطروحة، ونوه ب"تجاوبه واستعداده لدعم الجهود والمبادرات الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري في لبنان وحماية ثروته البحرية، وبمتابعته الحثيثة لتطبيق القوانين، التي بدأت تعزّز شعور الصياد باهتمام الدولة وحضورها إلى جانبه".كذلك زار الوفد لوزارة الزراعة المهندس لويس في مكتبه، شاكرًا له "مساعيه ومتابعته لمطالب الصيادين والمجتمع البحري في لبنان".