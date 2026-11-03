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لبنان

الداخلية السورية تعلن إحباط مخطط لاستهداف مصفاة.. وتتهم خلية تابعة لـ"حزب الله"

Lebanon 24
03-11-2026 | 06:33
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الداخلية السورية تعلن إحباط مخطط لاستهداف مصفاة.. وتتهم خلية تابعة لـحزب الله
الداخلية السورية تعلن إحباط مخطط لاستهداف مصفاة.. وتتهم خلية تابعة لـحزب الله photos 0
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أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف أفراد خلية قالت إنها تابعة لـ"حزب الله"، وضبط عبوات ناسفة كانت معدّة لاستهداف مصفاة حمص.

وأوضحت، في بيان الاثنين، أن جهاز الاستخبارات العامة نفّذ العملية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، بعد متابعة أمنية دقيقة، ما أسفر عن إحباط المخطط والقبض على المتورطين.

وأضافت أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة الخلايا الإرهابية وحماية المنشآت الحيوية والمقدرات الاقتصادية في البلاد.

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قوى الأمن الداخلي

وزارة الداخلية

حزب الله

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