الداخلية السورية تعلن إحباط مخطط لاستهداف مصفاة.. وتتهم خلية تابعة لـحزب الله

أعلنت توقيف أفراد خلية قالت إنها تابعة لـ" "، وضبط عبوات ناسفة كانت معدّة لاستهداف مصفاة حمص.

وأوضحت، في بيان الاثنين، أن جهاز الاستخبارات العامة نفّذ العملية بالتعاون مع ، بعد متابعة أمنية دقيقة، ما أسفر عن إحباط المخطط والقبض على المتورطين.

وأضافت أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة الخلايا الإرهابية وحماية المنشآت الحيوية والمقدرات الاقتصادية في البلاد.