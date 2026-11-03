سقلاوي من السراي: عائدات "الريجي" المتوقعة نحو 500 مليون دولار

أعلن رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" ناصيف سقلاوي أن العائدات الإجمالية المتوقعة للمؤسسة خلال العام الحالي تبلغ نحو 500 مليون دولار، مشيراً إلى إنجاز تقييم أصولها وتطوير قدراتها الإنتاجية.

وجاء كلامه بعد لقاء نواف سلام، على رأس وفد من ، عرض خلاله إنجازات المؤسسة وخططها ودورها في دعم المزارعين والصناعات الوطنية ومكافحة التهريب.

وأوضح سقلاوي أن تقييم الأصول أُنجز استناداً إلى قرار رقم 330، الصادر في 5 كانون الأول 2024، لتكون "الريجي" أول إدارة تبادر إلى تنفيذ هذه الخطوة.

كما عرض التعاون مع شركة "فيليب موريس" وتدشين خط إنتاج جديد لأصناف عالمية، لافتاً إلى إدراج مصنع "الريجي" ضمن اللائحة الذهبية للشركة، التي تضم أفضل عشرين مصنعاً عالمياً. وأشار إلى اعتماد منظومة مستقلة لتوليد الكهرباء تشمل الطاقة الشمسية والنظام الهجين.

وتناول اللقاء سير استلام محاصيل التبغ من مزارعي والجنوب والبقاع، والجهود لضمان تسلّم الإنتاج، خصوصاً في المناطق الجنوبية المتضررة من ، إلى جانب التدقيق المحاسبي السنوي والتنسيق مع الجمارك لمكافحة التهريب، الذي قال إنه بدأ يحقق نتائج ملموسة.

وشدّد سقلاوي على ارتباط المؤسسة بشبكة من الصناعات المحلية، تشمل المطابع ومصانع الفلاتر والنايلون والكرتون، بما يساهم في تحريك الإنتاج وتعزيز الاقتصادية.