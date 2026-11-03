سقلاوي من السراي: عائدات "الريجي" المتوقعة نحو 500 مليون دولار

أعلن رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" ناصيف سقلاوي أن العائدات الإجمالية المتوقعة للمؤسسة خلال العام الحالي تبلغ نحو 500 مليون دولار، مشيراً إلى إنجاز تقييم أصولها وتطوير قدراتها الإنتاجية.
وجاء كلامه بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، على رأس وفد من مجلس الإدارة، عرض خلاله إنجازات المؤسسة وخططها ودورها في دعم المزارعين والصناعات الوطنية ومكافحة التهريب.
وأوضح سقلاوي أن تقييم الأصول أُنجز استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 330، الصادر في 5 كانون الأول 2024، لتكون "الريجي" أول إدارة تبادر إلى تنفيذ هذه الخطوة.
كما عرض التعاون مع شركة "فيليب موريس" وتدشين خط إنتاج جديد لأصناف عالمية، لافتاً إلى إدراج مصنع "الريجي" ضمن اللائحة الذهبية للشركة، التي تضم أفضل عشرين مصنعاً عالمياً. وأشار إلى اعتماد منظومة مستقلة لتوليد الكهرباء تشمل الطاقة الشمسية والنظام الهجين.
وتناول اللقاء سير استلام محاصيل التبغ من مزارعي عكار والجنوب والبقاع، والجهود لضمان تسلّم الإنتاج، خصوصاً في المناطق الجنوبية المتضررة من الاحتلال، إلى جانب التدقيق المحاسبي السنوي والتنسيق مع الجمارك لمكافحة التهريب، الذي قال إنه بدأ يحقق نتائج ملموسة.
وشدّد سقلاوي على ارتباط المؤسسة بشبكة من الصناعات المحلية، تشمل المطابع ومصانع الفلاتر والنايلون والكرتون، بما يساهم في تحريك الإنتاج وتعزيز الدورة الاقتصادية.