الجامعة الأميركية ووزارة الصحة تبحثان في سبل معالجة الثغرات في رعاية مرضى هشاشة العظام

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نظّم برنامج "استقلاب الكالسيوم وهشاشة العظام" الأميركية في ، بالتعاون مع ، فعالية علمية بعنوان "من التوصيات الإرشادية إلى التطبيق على المستوى الوطني" في المركز الطبي في الجامعة، لمناسبة اليوم الوطني لهشاشة العظام 2026، وهو يوم أُقرّ رسميًا في عام 2025.وهدفت الفعالية إلى استعراض التقدّم المحرَز في المبادرات الوطنية المتعلقة بهشاشة العظام، وتسليط الضوء على مستجدات الإرشادات اللبنانية لهشاشة العظام، ومناقشة الثغرات في التوعية والتشخيص وإتاحة العلاج، فضلاً عن تحديد خطوات عملية لتحسين رعاية مرضى هشاشة العظام في لبنان.استُهلّت الفعالية بكلمة لرئيسة اللجنة الوطنية لهشاشة العظام واضطرابات استقلاب العظام وأستاذة الطب المثبّتة أكاديمياً في الجامعة الأميركية والمديرة المؤسسة لبرنامج استقلاب الكالسيوم وهشاشة العظام والمديرة المؤسسة لبرنامج الباحثين في العلوم الصحية لدكتورة غادة الحاج فليحان.وأعقبت الكلمة الافتتاحية مداخلتان لكل من الدكتور ريمون صوايا (نائب رئيس الجامعة للشؤون الطبية وعميد رتبة راجا لكلية الطب في الجامعة)ووزير الصحة العامة اللبناني الدكتور ركان ناصر الدين.وقدّمت الحاج فليحان عرضاً عن عبء هشاشة العظام عالمياً وفي لبنان، والتحديات القائمة في الوقاية منها وعلاجها، كما استعرضت مستجدات عمل اللجنة الوطنية لهشاشة العظام واضطرابات استقلاب العظام وفرق العمل المنبثقة عنها.وقدّم ممثلو فرق العمل الثلاثة عروضاً عن التقدّم المحرَز والأنشطة المرتقبة والتوصيات الرئيسية المنبثقة عن جلسات اليوم الوطني لهشاشة العظام لعام 2025.وعرضت كل من الدكتورة منى عثمان والدكتورة نيللي زيادة استراتيجيات تحسين الممارسات الطبية، وتناولت الدكتورة رشا حمرا مبادرات التثقيف والتوعية المجتمعية، فيما عرض الدكتور فادي الجردلي المسائل المتعلقة بالتغطية المالية للرعاية الصحية.ثم استعرضت الدكتورة مارلين شختورة التقدّم المحرَز في إعداد الإرشادات اللبنانية لهشاشة العظام لعام 2026، إلى جانب مستجدات تحديث أداة تقييم مخاطر الكسور الخاصة بلبنان.وقدّمت الدكتورة أسما عرابي عرضاً عن مبادرة التعليم والتدريب والاعتماد في مجال قياس كثافة في العظام باستخدام الأشعة السينية ثنائية الطاقة، بهدف الارتقاء بجودة الفحوص ودقّة التشخيص.وتضمّن البرنامج محاضرة رئيسية بعنوان "موجز سياسات بشأن هشاشة العظام: معالجة الفجوات في رعاية مرضى هشاشة العظام"، ألقاها عن بُعد الدكتور جوثيسواران أموثافالي (المسؤول التقني في العالمية في جنيف".وتناولت الدكتورة زينب عباس في عرضها سبل إتاحة أدوية هشاشة العظام والقائمة المعتمدة للأدوية المخصّصة لعلاج المرض.واختُتمت الفعالية بجلسة للأسئلة والأجوبة وكلمة ختامية للحاج فليحان، استعرضت خلالها خارطة طريق عملية تتضمّن إجراءات مقترحة، وتوزيع مسؤوليات، وجداول زمنية، وآليات متابعة، بهدف تعزيز رعاية مرضى هشاشة العظام ودعم تطبيق التوصيات على المستوى الوطني.