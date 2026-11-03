برعاية وزيرة السياحة.. "يوم الزيت" يعود إلى كفير الزيت الأحد

تفتح بلدة كفير الزيت في قضاء حقولها ومعاصرها أمام الزوار الأحد المقبل، 8 تشرين الثاني، مع انطلاق الموسم الثاني من مهرجان "يوم الزيت"، برعاية وزيرة السياحة لورا وحضورها.

وتنظّم المهرجان لجنة مهرجان يوم الزيت بالتعاون مع بلدية الكفير، ويتضمّن مسارات للمشي بين أشجار المعمّرة، وزيارة معصرة لمواكبة مراحل تحويل المحصول إلى زيت، إلى جانب نشاطات فنية تراثية وتذوّق منتجات محلية والتعرّف إلى معالم البلدة.

ودعت اللجنة اللبنانيين إلى المشاركة، مؤكدة أن المناسبة تعبير عن الصمود والتشبث بالأرض، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجنوب والحرب التي طالت حقول الزيتون والثروة الحرجية على الحدود.

وقالت في بيان إن أشجار الزيتون في كفير الزيت "شاهدة حيّة على تعب أجدادنا وآبائنا"، مشدّدة على أهمية الحفاظ على هذا الإرث ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وتُعدّ من المناطق الرئيسية لإنتاج الزيتون والزيت في ، حيث يشكّل المحصول ركيزة للنشاط الزراعي المحلي.