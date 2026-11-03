تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

برعاية وزيرة السياحة.. "يوم الزيت" يعود إلى كفير الزيت الأحد

Lebanon 24
03-11-2026 | 08:19
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
برعاية وزيرة السياحة.. يوم الزيت يعود إلى كفير الزيت الأحد
برعاية وزيرة السياحة.. يوم الزيت يعود إلى كفير الزيت الأحد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تفتح بلدة كفير الزيت في قضاء حاصبيا حقولها ومعاصرها أمام الزوار الأحد المقبل، 8 تشرين الثاني، مع انطلاق الموسم الثاني من مهرجان "يوم الزيت"، برعاية وزيرة السياحة لورا الخازن لحود وحضورها.

وتنظّم المهرجان لجنة مهرجان يوم الزيت بالتعاون مع بلدية الكفير، ويتضمّن مسارات للمشي بين أشجار الزيتون المعمّرة، وزيارة معصرة لمواكبة مراحل تحويل المحصول إلى زيت، إلى جانب نشاطات فنية تراثية وتذوّق منتجات محلية والتعرّف إلى معالم البلدة.

ودعت اللجنة اللبنانيين إلى المشاركة، مؤكدة أن المناسبة تعبير عن الصمود والتشبث بالأرض، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجنوب والحرب الإسرائيلية التي طالت حقول الزيتون والثروة الحرجية على الحدود.

وقالت في بيان إن أشجار الزيتون في كفير الزيت "شاهدة حيّة على تعب أجدادنا وآبائنا"، مشدّدة على أهمية الحفاظ على هذا الإرث ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وتُعدّ منطقة حاصبيا من المناطق الرئيسية لإنتاج الزيتون والزيت في لبنان، حيث يشكّل المحصول ركيزة للنشاط الزراعي المحلي.

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
هاني افتتح معرض الزيتون الأول في حاصبيا: لتحصين جودة الزيت اللبناني وتعزيز هويته
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية الفرنسية عن أعمال العنف: اليسار الراديكالي يصب الزيت على النار
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
موسم الزيتون في الجنوب "تحت النار".. هل تتخطى "تنكة الزيت" 200 دولار؟
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية ميروبا افتتحت "مهرجان التفاح" برعاية وزراء الزراعة والسياحة والإعلام
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

منطقة حاصبيا

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

الزيتون

الرئيسي

الثروة

حاصبيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:49 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:47 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-11-03
Lebanon24
11:49 | 2026-11-03
Lebanon24
11:47 | 2026-11-03
Lebanon24
11:28 | 2026-11-03
Lebanon24
11:21 | 2026-11-03
Lebanon24
11:15 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24