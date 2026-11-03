القاضي سهيل عبود يطلق مسار تشكيل "الهيئة الوطنية للإعلام".. والمهلة ثلاثة أشهر

تم الاتفاق خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى
القاضي سهيل عبود على السير بإجراءات الإعلان والترشيح والانتخاب والتسمية لتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام
، ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قانون الإعلام الجديد.
وعُقد الاجتماع في مكتب القاضي سهيل عبود في قصر عدل بيروت
، الثلاثاء 3 تشرين الثاني، في إطار المهام التي أناطها القانون برئيس المجلس لمتابعة إجراءات تشكيل الهيئة.
وحضر وزير الاعلام بول مرقص، نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مارتينوس، نقيب المحامين في الشمال
الأستاذ مروان ضاهر، نقيب المهندسين في بيروت المهندس فادي شديد حنا، نقيب المهندسين في الشمال المهندس شوقي فتفت
، عميدة كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية
الدكتورة جوسلين نادر، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الدكتور فادي جرجس، نقيب الصحافة الأستاذ عوني الكعكي، ونقيب المحررين الأستاذ جوزف
القصيفي.
وسيُعلَن عن مهل الترشيح وآلية إجراء الانتخابات والتسمية لاحقاً، تمهيداً لانتخاب وتسمية الأشخاص الذين يؤلّفون الهيئة.
وكان مجلس القضاء
الأعلى قد عيّن لجنة لمتابعة تطبيق القانون.