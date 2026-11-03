القاضي سهيل عبود يطلق مسار تشكيل "الهيئة الوطنية للإعلام".. والمهلة ثلاثة أشهر

Advertisement

تم الاتفاق خلال اجتماع برئاسة رئيس القاضي سهيل عبود على السير بإجراءات الإعلان والترشيح والانتخاب والتسمية لتشكيل الهيئة ، ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قانون الإعلام الجديد.وعُقد الاجتماع في مكتب القاضي سهيل عبود في قصر عدل ، الثلاثاء 3 تشرين الثاني، في إطار المهام التي أناطها القانون برئيس المجلس لمتابعة إجراءات تشكيل الهيئة.وحضر وزير الاعلام بول مرقص، نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مارتينوس، نقيب المحامين في الأستاذ مروان ضاهر، نقيب المهندسين في بيروت المهندس فادي شديد حنا، نقيب المهندسين في الشمال المهندس شوقي ، عميدة كلية الاعلام في الدكتورة جوسلين نادر، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الدكتور فادي جرجس، نقيب الصحافة الأستاذ عوني الكعكي، ونقيب المحررين الأستاذ القصيفي.وسيُعلَن عن مهل الترشيح وآلية إجراء الانتخابات والتسمية لاحقاً، تمهيداً لانتخاب وتسمية الأشخاص الذين يؤلّفون الهيئة.وكان الأعلى قد عيّن لجنة لمتابعة تطبيق القانون.