رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل عقد اجتماعًا مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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عقد بلديات قضاء الدكتور علي شعيتو اجتماعًا تنسيقيًا موسعا، مع وفد من ، في حضور رؤساء بلديات بيت ياحون، الطيري، بنت ، ، رشاف، عيناثا وشقرا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية في القرى والبلدات الجنوبية.ضمّ الوفد رئيسة البعثة أنييس دور ، منسق في أمين الدين، منسق الجنوب محمد تكلي، مديرة العمليات في لبنان آن سيلفي لندر، وسالي عون من قسم الإعلام.وخلال اللقاء استعرض وفد طبيعة عمل اللجنة وبرامجها الإنسانية والإغاثية، والخدمات التي تقدمها لدعم الأهالي والنازحين، فيما جرى البحث في أبرز الاحتياجات الملحّة للبلدات المتضررة، ومناقشة مجموعة من المشاريع الحيوية ذات الأولوية، الهادفة إلى التخفيف من معاناة السكان وتعزيز صمود المجتمعات المحلية في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة.كما تناول الاجتماع سبل تطوير التعاون والتنسيق بين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما يسهم في تحسين الاستجابة للاحتياجات الميدانية وتوجيه الجهود نحو المشاريع الأكثر إلحاحًا.، أبدى الوفد "استعداده لدعم المشاريع الحيوية المطروحة والمساهمة في تنفيذها، بما ينسجم مع إمكانات اللجنة وبرامجها الإنسانية، ويساعد في التخفيف من الأعباء المعيشية والإنسانية التي تواجه الأهالي والنازحين".يذكر ان هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود التي يبذلها اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل لتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والجهات الإنسانية، وحشد الدعم اللازم لتلبية احتياجات البلدات المتضررة ومساندة سكانها.