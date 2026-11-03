رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل عقد اجتماعًا مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر

عقد رئيس اتحاد
بلديات قضاء بنت جبيل
الدكتور علي شعيتو اجتماعًا تنسيقيًا موسعا، مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر
، في حضور رؤساء بلديات بيت ياحون، الطيري، بنت جبيل
، عيتا الشعب
، رشاف، عيناثا وشقرا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية في القرى والبلدات الجنوبية.
ضمّ الوفد رئيسة البعثة أنييس دور ، منسق الشؤون الإنسانية
في لبنان شوقي
أمين الدين، منسق الجنوب محمد تكلي، مديرة العمليات في لبنان آن سيلفي لندر، وسالي عون من قسم الإعلام.
وخلال اللقاء استعرض وفد الصليب الأحمر
طبيعة عمل اللجنة وبرامجها الإنسانية والإغاثية، والخدمات التي تقدمها لدعم الأهالي والنازحين، فيما جرى البحث في أبرز الاحتياجات الملحّة للبلدات المتضررة، ومناقشة مجموعة من المشاريع الحيوية ذات الأولوية، الهادفة إلى التخفيف من معاناة السكان وتعزيز صمود المجتمعات المحلية في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة.
كما تناول الاجتماع سبل تطوير التعاون والتنسيق بين اتحاد البلديات
واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما يسهم في تحسين الاستجابة للاحتياجات الميدانية وتوجيه الجهود نحو المشاريع الأكثر إلحاحًا.
من جهته
، أبدى الوفد "استعداده لدعم المشاريع الحيوية المطروحة والمساهمة في تنفيذها، بما ينسجم مع إمكانات اللجنة وبرامجها الإنسانية، ويساعد في التخفيف من الأعباء المعيشية والإنسانية التي تواجه الأهالي والنازحين".
يذكر ان هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود التي يبذلها اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل لتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والجهات الإنسانية، وحشد الدعم اللازم لتلبية احتياجات البلدات المتضررة ومساندة سكانها.