تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل عقد اجتماعًا مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر

Lebanon 24
03-11-2026 | 08:47
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل عقد اجتماعًا مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر
رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل عقد اجتماعًا مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل الدكتور علي شعيتو اجتماعًا تنسيقيًا موسعا، مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حضور رؤساء بلديات بيت ياحون، الطيري، بنت جبيل، عيتا الشعب، رشاف، عيناثا وشقرا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية في القرى والبلدات الجنوبية.
Advertisement



ضمّ الوفد رئيسة البعثة أنييس دور ، منسق الشؤون الإنسانية في لبنان شوقي أمين الدين، منسق الجنوب محمد تكلي، مديرة العمليات في لبنان آن سيلفي لندر، وسالي عون من قسم الإعلام.



 وخلال اللقاء استعرض وفد الصليب الأحمر طبيعة عمل اللجنة وبرامجها الإنسانية والإغاثية، والخدمات التي تقدمها لدعم الأهالي والنازحين، فيما جرى البحث في أبرز الاحتياجات الملحّة للبلدات المتضررة، ومناقشة مجموعة من المشاريع الحيوية ذات الأولوية، الهادفة إلى التخفيف من معاناة السكان وتعزيز صمود المجتمعات المحلية في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة. 



كما تناول الاجتماع سبل تطوير التعاون والتنسيق بين اتحاد البلديات واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما يسهم في تحسين الاستجابة للاحتياجات الميدانية وتوجيه الجهود نحو المشاريع الأكثر إلحاحًا. 



من جهته، أبدى الوفد "استعداده لدعم المشاريع الحيوية المطروحة والمساهمة في تنفيذها، بما ينسجم مع إمكانات اللجنة وبرامجها الإنسانية، ويساعد في التخفيف من الأعباء المعيشية والإنسانية التي تواجه الأهالي والنازحين".



يذكر ان هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود التي يبذلها اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل لتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والجهات الإنسانية، وحشد الدعم اللازم لتلبية احتياجات البلدات المتضررة ومساندة سكانها.
مواضيع ذات صلة
إتّحاد بلديات قضاء بنت جبيل: وزيرة التربية أكّدت إعفاء طلاب المرحلة الثانوية من رسوم التسجيل
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل: لضبط عملية الإيجارات
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اوضاع القطاع الزراعي بين هاني واتحاد بلديات قضاء بنت جبيل
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لاتخاذ خطوات عاجلة لخفض التصعيد في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الشؤون الإنسانية

اتحاد البلديات

عيتا الشعب

رئيس اتحاد

النازحين

بنت جبيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:49 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:47 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-11-03
Lebanon24
11:49 | 2026-11-03
Lebanon24
11:47 | 2026-11-03
Lebanon24
11:28 | 2026-11-03
Lebanon24
11:21 | 2026-11-03
Lebanon24
11:15 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24