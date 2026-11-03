مشيخة العقل: الدستور يؤكد إحترام الأديان ولا يسمح بالتطاول على المعتقدات

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صدر عن في مشيخة العقل لطائفة البيان الآتي:"وردنا العديد من الاتصالات المستنكرة لما عرضته إحدى التلفزيونية من مشهد يبين جهل الشباب بعقيدة ، مما يجيز توجيه سؤال حولها إلى علماء الدين وليس بهذا الشكل من الاستهزاء والاستخفاف الذي ربما تعتبره بعض نوعاً من حرية الرأي والتعبير. ومع تقديرنا للتجاوب بحذف بعض المشاهد المسيئة، لكننا نشير الى أن اللبناني يؤكد على احترام الأديان ويحفظ كرامة المؤمنين ولا يسمح بالتطاول على المعتقدات والطقوس .ان احترام الاديان ومقام الرؤساء الروحيين ورجال الدين اذ هم دعاة محبة ورحمة وسلام واجبٌ وطني واخلاقي، ولكن نرى بعض البرامج الجريئة تتناولهم وتتناول حقهم بالعيش في تمثيل طوائفهم ورعاية مؤسساتهم وسعيهم الدؤوب لمعالجة قضايا وطنية واجتماعية وإنسانية بكثير من الجدل المثار في غير محله تحت عنوان إسقاط المحرمات والجرأة وحرية الرأي.ليست هذه الأساليب من التراث اللبناني المعروف، وأملنا كبير بأصحاب العقول النيّرة والقلوب المؤمنة أن يوقفوا مثل تلك الإساءات كي لا تصبح شرارات تثير الرأي العام وتؤجج الفتنة".