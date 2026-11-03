مشيخة العقل: الدستور يؤكد إحترام الأديان ولا يسمح بالتطاول على المعتقدات

صدر عن المكتب الإعلامي
في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز
البيان الآتي:
"وردنا العديد من الاتصالات المستنكرة لما عرضته إحدى المحطات
التلفزيونية اللبنانية
من مشهد يبين جهل الشباب بعقيدة الموحدين الدروز
، مما يجيز توجيه سؤال حولها إلى علماء الدين وليس بهذا الشكل من الاستهزاء والاستخفاف الذي ربما تعتبره بعض وسائل الإعلام
نوعاً من حرية الرأي والتعبير. ومع تقديرنا للتجاوب بحذف بعض المشاهد المسيئة، لكننا نشير الى أن الدستور
اللبناني يؤكد على احترام الأديان ويحفظ كرامة المؤمنين ولا يسمح بالتطاول على المعتقدات والطقوس الدينية
.
ان احترام الاديان ومقام الرؤساء الروحيين ورجال الدين اذ هم دعاة محبة ورحمة وسلام واجبٌ وطني واخلاقي، ولكن نرى بعض البرامج الجريئة تتناولهم وتتناول حقهم بالعيش الكريم
في تمثيل طوائفهم ورعاية مؤسساتهم وسعيهم الدؤوب لمعالجة قضايا وطنية واجتماعية وإنسانية بكثير من الجدل المثار في غير محله تحت عنوان إسقاط المحرمات والجرأة وحرية الرأي.
ليست هذه الأساليب من التراث اللبناني المعروف، وأملنا كبير بأصحاب العقول النيّرة والقلوب المؤمنة أن يوقفوا مثل تلك الإساءات كي لا تصبح شرارات تثير الرأي العام وتؤجج الفتنة".