"التيار" في البترون يحذّر: قطع الكهرباء يهدّد المياه والاتصالات

طالبت هيئة قضاء في " " بإعادة تأمين الكهرباء لمضخات المياه والسنترالات، محذّرة من أن قطع التغذية عن مؤسسات عامة ومصالح مياه يهدّد الخدمات الأساسية ويحمّل المواطنين أعباء إضافية.

وقالت الهيئة، في بيان، إن قرارات القطع شملت إدارات ومؤسسات في أقضية عدة، بينها البترون، وإن تأثّر المضخات يضع إمدادات المياه أمام خطر الانقطاع. وأضافت أن قطع الكهرباء عن سنترالات يثير مخاوف على استمرارية الاتصالات والإنترنت.

وانتقدت الهيئة إدارة والمياه، معتبرة أن الوعود بتأمين الكهرباء على مدار الساعة قابلها تراجع في التغذية وارتفاع في الفواتير وكلفة المولدات.

وسألت جو الصدّي عن الحلول البديلة لضمان استمرار ضخ المياه وعمل السنترالات، وعن الأعباء التي قد يتحملها المواطن إذا اضطر إلى شراء مياه الصهاريج إلى جانب تسديد فاتورتَي كهرباء الدولة والمولدات.

واستعادت تحذير رئيس من تفاقم أزمة مؤسسات المياه، مؤكدة رفضها أن يكون أهالي البترون وسائر الأقضية "ضحايا قرارات لا تراعي أبسط حقوقهم".

ودعت إلى ضمان استمرار الخدمات ومنع تحميل المواطنين كلفة إضافية، مشدّدة على أن الناس تريد كهرباء ومياهاً واتصالات تعمل، بعيداً عن الوعود والتبريرات.