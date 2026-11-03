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لبنان

"حزب الله" نفى "اتهامات قوى الأمن الداخلي السوري": لا علاقة له بأي نشاط يخل بأمن سوريا وإستقرارها

Lebanon 24
03-11-2026 | 09:26
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حزب الله نفى اتهامات قوى الأمن الداخلي السوري: لا علاقة له بأي نشاط يخل بأمن سوريا وإستقرارها
حزب الله نفى اتهامات قوى الأمن الداخلي السوري: لا علاقة له بأي نشاط يخل بأمن سوريا وإستقرارها photos 0
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نفت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان، "جملة وتفصيلا الاتهامات الواردة في بيان قوى الأمن الداخلي السوري بشأن ارتباط خلية مزعومة بالحزب، وتجدّد تأكيدها على أن حزب الله ليس لديه أي وجود أو ارتباطات في الأراضي السورية، ولا علاقة له بأي نشاط يخل بأمن سوريا واستقرارها".
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أضاف البيان :"إن تكرار هذه الاتهامات والزج باسم "حزب الله" في مثل هذه القضايا لا يغيّر من حقيقة موقفه الثابت والواضح الذي أعلنه مرارا، فبوصلة حزب الله هي مواجهة العدو الإسرائيلي، الذي يوغل في اعتداءاته على لبنان وسوريا ويواصل احتلاله لأراضيهما. 

وعليه، فإن مواجهة هذا العدو ومخططاته التوسعية تبقى الأولوية القصوى التي ينبغي أن تتوحّد حولها الجهود والمواقف، بعيدًا عن الاتهامات التي لا تخدم إلا مصالحه".
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الإسرائيلي

إسرائيل

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