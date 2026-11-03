"حزب الله" نفى "اتهامات قوى الأمن الداخلي السوري": لا علاقة له بأي نشاط يخل بأمن سوريا وإستقرارها

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نفت العلاقات الإعلامية في " "، في بيان، "جملة وتفصيلا الاتهامات الواردة في بيان السوري بشأن ارتباط خلية مزعومة بالحزب، وتجدّد تأكيدها على أن حزب الله ليس لديه أي وجود أو ارتباطات في الأراضي ، ولا علاقة له بأي نشاط يخل بأمن واستقرارها".أضاف البيان :"إن تكرار هذه الاتهامات والزج باسم "حزب الله" في مثل هذه لا يغيّر من حقيقة موقفه الثابت والواضح الذي أعلنه مرارا، فبوصلة حزب الله هي مواجهة العدو ، الذي يوغل في اعتداءاته على وسوريا ويواصل احتلاله لأراضيهما.وعليه، فإن مواجهة هذا العدو ومخططاته التوسعية تبقى الأولوية القصوى التي ينبغي أن تتوحّد حولها الجهود والمواقف، بعيدًا عن الاتهامات التي لا تخدم إلا مصالحه".