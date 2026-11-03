حرق النفايات سيعود؟

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وتؤكد المعطيات أنّ البلديات واتحاداتها ليست جاهزة لتسلّم عمليات الجمع والكنس في حال لم تُنجز المناقصات الجديدة في موعدها، إذ لا تملك التمويل اللازم ولا المعدات، وهو ما يضعها أمام خيارات محدودة إذا بدأت النفايات بالتكدّس في الشوارع والأحياء.ولا تبدو المخاوف من الحرق نظرية، فقبل سنوات أُحصي في لبنان أكثر من 900 مكب عشوائي كان نحو 150 منها يُحرق أسبوعياً، وهي ممارسة تعود مع كل أزمة، لأنّ البلدية الصغيرة التي لا تجد من يرفع نفاياتها أو مكاناً تنقلها إليه لا تملك بديلاً سوى إشعال النار فيها، ما يجعل نجاح المناقصات قبل نهاية العام الاختبار الفعلي، لا الخطط المقرّة على الورق.