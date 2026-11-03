تيمور جنبلاط زار كرامي في طرابلس

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استقبل رئيس " الكرامة" النائب فيصل كرامي وشقيقه خالد كرامي في دارته في ، رئيس النائب تيمور وعقيلته السيدة ديانا جنبلاط، النائبين وفيصل الصايغ، إلى جانب وكيل داخلية الحزب في المحامي ربيع العتر.وأعرب جنبلاط خلال اللقاء عن "أصدق مشاعر التعاطف والمواساة مع العائلة في مصابها الاليم".وأوضح بيان لمكتب كرامي ، "ان الزيارة شكلت فرصة لاستعراض شامل للأوضاع العامة على الساحة ، ومناقشة آخر المستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة.وتم خلال الاجتماع تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء التحديات والاستحقاقات المقبلة، مع التشديد على ضرورة تكثيف الحوار والتواصل المشترك والتماسك الداخلي بين مختلف القوى والفاعليات الوطنية بما يخدم المصلحة العامة واستقرار البلاد".