شيخ العقل التقى وزير الأشغال ومجلس إدارة صندوق الضمان وشخصيات

Advertisement

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة - ، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وكان عرض للأوضاع العامة من مختلف جوانبها وعمل الوزارة وخططها المستقبلية، بحضور رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، وقضاة المذهب: الشيخ سليم العيسمي، والشيخ فؤاد حمدان، والشيخ غاندي مكارم، ورئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار، ومديري المجلس ومشيخة العقل مازن فياض وريان حسن، والمستشار الشيخ الدكتور رمزي سري الدين.بعد اللقاء، صرح رسامني: "تشرفت بزيارة سماحة شيخ العقل اليوم، حيث نزوره كلما سمحت الفرصة بذلك، وأطلعناه على أوضاع البلد والأمور المتعلقة بالوزارة. والموضوع الأساسي هو مسألة انقطاع الكهربائي عن المطار، وقد فسّرنا الأمر، وهو مرتبط بمؤسسة كهرباء وقطع التيار عن المطار، وقد عالجنا الأمر. صحيح أن هناك متأخرات كثيرة لمؤسسة الكهرباء، وقد تمت معالجتها جزئيا من خلال الحكومة ووزارة المالية".أضاف: "كما تحدثنا بأمور أخرى لها علاقة بحاجات الطرق ومتطلبات المناطق. وبالنسبة للنقل المشترك الذي بات حاجة وطنية أساسية، والمواطن أصبح بحاجة أكبر لنقل مشترك ميسّر إلى كل المناطق لتعزيز صلة الوصل بين المدن والقرى جميعها، كنا في راشيا وانتقلنا إلى عكار حيث أطلقنا خمس حافلات في عكار، وثمة أمور عدة بحاجة للعمل عليها، ونتّكل في إنجاز باقي الأمور التي تحتاج منا إلى إنجاز سريع".وفد الضمانكما استقبل شيخ العقل وفدا من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، ضم الأعضاء: باسم غانم، والدكتور بسام علّيق، وإياد السباعي وجورج علم، لإطلاعه على انطلاقة عمل الصندوق بعد التعيينات الأخيرة والخطط التطويرية المستقبلية.على الاثر، صرح الأسمر: "تشرفنا اليوم كمجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقابلة سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى في هذه الدار المرجعية الوطنية الكبيرة، ووضعناه في أجواء الصندوق والتطور الحاصل مع تأليف مجلس جديد. أخذنا بركات سماحته وتمنينا عليه الدعم، وقد أبدى سماحته كل الاستعداد للمساندة، طالبا منا الوحدة الوطنية في كل عمل والمواطنة والاستمرار بدعم الفئات الشعبية والعمال الذين هم بحاجة للصندوق، كما أبدى استعداده لأي تطوير في عمل الصندوق. ووضعناه في أجواء القوانين التي تُنفّذ، وأهمها التقاعد، ونظرة مجلس الإدارة للتطوير والمكننة، والاستعانة بالطاقات الشابة وتوسيع مروحة المنتسبين إلى الصندوق، وقد تلقينا كل الدعم من سماحة الشيخ".أضاف: "وضعنا سماحته في صورة ضرورة انتساب شرائح جديدة من المجتمع للصندوق وتطوير كل ما هو موجود من طبابة واستشفاء وتسهيل بموجب براءة الذمة والمعاملات للمواطنين، وكل ما يستوجب التطوير. وإننا بحاجة لتضافر الجهود، وأولها مع المرجعيات الدينية والسياسية، لأن الصندوق اسمه الوطني للضمان الاجتماعي، ولهذا نحتاج الدعم من كل فئات المجتمع اللبناني والفئات السياسية والدينية".الخوندواستقبل أبي المنى رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية سامر الخوند، لإطلاعه على المتعلقة بالمؤسسة والرؤى المستقبلية لتطويرها.زوارومن زوار شيخ العقل وفد من مجلس نقابة المترجمين المحلّفين في لبنان برئاسة النقيب حسن سليم، لوضعه في أجواء انتخابات النقابة الأخيرة وتطلعات المجلس الجديد.كما استقبل كلا من: مدعي عام جبل لبنان القاضي بلال حلاوي، الدكتور سليم حمادة، المهندس القنطار والمحامي مازن المصري، الرائد سمير أبو غنام مع وفد أهلي، ومفوض الشؤون الاجتماعية السابق في الحزب التقدمي الاشتراكي خالد المهتار ونجليه، لشكره على المواساة بوفاة زوجته.تعازٍوقدم شيخ العقل على رأس وفد ضم وزير الاشغال وقضاة من المذهب الدرزي وأعضاء من المجلس المذهبي ومشيخة العقل والمستشارين، التعازي في دار الطائفة بالمربية حياة سلمان الصابري حلاوي زوجة نزيه شاهين حلاوي، بحضور نواب وشخصيات وأفراد العائلة. كما قدّم التعازي في قاعة مجلس تربة الدروز قرب دار الطائفة، بالشيخ أبو وائل حليم غانم.شانيهوكان استقبل في دارته في بلدة شانيه، الاب بسام سعد كاهن كنيسة بحمدون المارونية. وأيضا جمعية سيدات الشبانية.