تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شيخ العقل التقى وزير الأشغال ومجلس إدارة صندوق الضمان وشخصيات

Lebanon 24
03-11-2026 | 10:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
شيخ العقل التقى وزير الأشغال ومجلس إدارة صندوق الضمان وشخصيات
شيخ العقل التقى وزير الأشغال ومجلس إدارة صندوق الضمان وشخصيات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة - فردان، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وكان عرض للأوضاع العامة من مختلف جوانبها وعمل الوزارة وخططها المستقبلية، بحضور رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، وقضاة المذهب: الشيخ سليم العيسمي، والشيخ فؤاد حمدان، والشيخ غاندي مكارم، ورئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار، ومديري المجلس ومشيخة العقل مازن فياض وريان حسن، والمستشار الشيخ الدكتور رمزي سري الدين.
Advertisement



بعد اللقاء، صرح رسامني: "تشرفت بزيارة سماحة شيخ العقل اليوم، حيث نزوره كلما سمحت الفرصة بذلك، وأطلعناه على أوضاع البلد والأمور المتعلقة بالوزارة. والموضوع الأساسي هو مسألة انقطاع التيار الكهربائي عن المطار، وقد فسّرنا الأمر، وهو مرتبط بمؤسسة كهرباء لبنان وقطع التيار عن المطار، وقد عالجنا الأمر. صحيح أن هناك متأخرات كثيرة لمؤسسة الكهرباء، وقد تمت معالجتها جزئيا من خلال الحكومة ووزارة المالية".



أضاف: "كما تحدثنا بأمور أخرى لها علاقة بحاجات الطرق ومتطلبات المناطق. وبالنسبة للنقل المشترك الذي بات حاجة وطنية أساسية، والمواطن أصبح بحاجة أكبر لنقل مشترك ميسّر إلى كل المناطق اللبنانية لتعزيز صلة الوصل بين المدن والقرى جميعها، كنا في راشيا وانتقلنا إلى عكار حيث أطلقنا خمس حافلات في عكار، وثمة أمور عدة بحاجة للعمل عليها، ونتّكل على الله في إنجاز باقي الأمور التي تحتاج منا إلى إنجاز سريع".



وفد الضمان 

كما استقبل شيخ العقل وفدا من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، ضم الأعضاء: باسم غانم، والدكتور بسام علّيق، وإياد السباعي وجورج علم، لإطلاعه على انطلاقة عمل الصندوق بعد التعيينات الأخيرة والخطط التطويرية المستقبلية.



على الاثر، صرح الأسمر: "تشرفنا اليوم كمجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقابلة سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى في هذه الدار المرجعية الوطنية الكبيرة، ووضعناه في أجواء الصندوق والتطور الحاصل مع تأليف مجلس جديد. أخذنا بركات سماحته وتمنينا عليه الدعم، وقد أبدى سماحته كل الاستعداد للمساندة، طالبا منا الوحدة الوطنية في كل عمل والمواطنة والاستمرار بدعم الفئات الشعبية والعمال الذين هم بحاجة للصندوق، كما أبدى استعداده لأي تطوير في عمل الصندوق. ووضعناه في أجواء القوانين التي تُنفّذ، وأهمها التقاعد، ونظرة مجلس الإدارة للتطوير والمكننة، والاستعانة بالطاقات الشابة وتوسيع مروحة المنتسبين إلى الصندوق، وقد تلقينا كل الدعم من سماحة الشيخ".



أضاف: "وضعنا سماحته في صورة ضرورة انتساب شرائح جديدة من المجتمع للصندوق وتطوير كل ما هو موجود من طبابة واستشفاء وتسهيل بموجب براءة الذمة والمعاملات للمواطنين، وكل ما يستوجب التطوير. وإننا بحاجة لتضافر الجهود، وأولها مع المرجعيات الدينية والسياسية، لأن الصندوق اسمه الوطني للضمان الاجتماعي، ولهذا نحتاج الدعم من كل فئات المجتمع اللبناني والفئات السياسية والدينية".



الخوند 

واستقبل أبي المنى رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية سامر الخوند، لإطلاعه على القضايا المتعلقة بالمؤسسة والرؤى المستقبلية لتطويرها.



زوار 

ومن زوار شيخ العقل وفد من مجلس نقابة المترجمين المحلّفين في لبنان برئاسة النقيب حسن سليم، لوضعه في أجواء انتخابات النقابة الأخيرة وتطلعات المجلس الجديد.



كما استقبل كلا من: مدعي عام جبل لبنان القاضي بلال حلاوي، الدكتور سليم حمادة، المهندس نجيب القنطار والمحامي مازن المصري، الرائد سمير أبو غنام مع وفد أهلي، ومفوض الشؤون الاجتماعية السابق في الحزب التقدمي الاشتراكي خالد المهتار ونجليه، لشكره على المواساة بوفاة زوجته.



تعازٍ

وقدم شيخ العقل على رأس وفد ضم وزير الاشغال وقضاة من المذهب الدرزي وأعضاء من المجلس المذهبي ومشيخة العقل والمستشارين، التعازي في دار الطائفة بالمربية حياة سلمان الصابري حلاوي زوجة نزيه شاهين حلاوي، بحضور نواب وشخصيات وأفراد العائلة. كما قدّم التعازي في قاعة مجلس تربة الدروز قرب دار الطائفة، بالشيخ أبو وائل حليم غانم.



شانيه

وكان استقبل في دارته في بلدة شانيه، الاب بسام سعد كاهن كنيسة بحمدون المارونية. وأيضا جمعية سيدات الشبانية.
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل إستقبل وفداً من "حزب الله" وشخصيات
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة الخطيب إستقبل وفدا من مجلس ادارة الضمان برئاسة الأسمر
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل يدعو إلى التضامن الحكومي: الدولة هي مظلة الجميع
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل استقبل سفير مصر وأيّد نداء الأزهر: المرحلة مصيرية تحتاج للتضامن العربي والإسلامي
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

المستقبل

على الله

القضايا

التيار

ماروني

لبنان

بالمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:49 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:47 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-11-03
Lebanon24
11:49 | 2026-11-03
Lebanon24
11:47 | 2026-11-03
Lebanon24
11:28 | 2026-11-03
Lebanon24
11:21 | 2026-11-03
Lebanon24
11:15 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24