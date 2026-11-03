سلام يتابع ملف النفايات.. واجتماع غداً لعرض خدمة "ستارلينك"

تابع في السراي الكبير إعداد الاقتراحات العملية المتعلقة بملف النفايات الصلبة، تمهيداً لاستكمال بحثها في جلسة لاحقة لمجلس الوزراء.

وعقد لهذه الغاية اجتماعاً مع وزيرة البيئة تمارا ورئيس مجلس إدارة لإدارة النفايات الصلبة مروان رزق الله، لمتابعة نتائج جلسة الحكومة التي عُقدت الأسبوع الماضي.

وفي ملف الاتصالات، يعقد سلام عند الثالثة من بعد ظهر غد الأربعاء اجتماعاً في الديوانية بالسراي، للاطلاع على خدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، التي بدأت شركة "ألفا" تقديمها للشركات والمؤسسات في مرحلة أولى.

ويحضر الاجتماع وزراء الاتصالات الحاج، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، والتنمية الإدارية فادي مكي، ورئيسة الهيئة المنظمة للاتصالات جيني الجميّل، ورئيس مجلس إدارة "ألفا" ومديرها العام رفيق الحداد، إلى جانب أعضاء في الهيئة ومسؤولين في الشركة وفريق عملها.

كما استقبل سلام رئيسة جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ديانا طبارة، التي أطلعته على نشاطات الجمعية.