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لبنان

تيمور جنبلاط في طرابلس.. لقاءات سياسية وبحث في أوضاع المدينة

Lebanon 24
03-11-2026 | 13:07
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تيمور جنبلاط في طرابلس.. لقاءات سياسية وبحث في أوضاع المدينة
تيمور جنبلاط في طرابلس.. لقاءات سياسية وبحث في أوضاع المدينة photos 0
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زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، برفقة عقيلته ديانا جنبلاط، رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي وشقيقه خالد في طرابلس، حيث قدّم إليهما التعازي بوفاة عبدالله كرامي، صهر رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي.
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ورافق جنبلاط عضوا "اللقاء الديمقراطي" النائبان وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، ووكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في الشمال المحامي ربيع العتر.

وتناول اللقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان والاستحقاقات المقبلة، مع التشديد على أهمية الحوار والتواصل وتعزيز التماسك الداخلي بما يحفظ استقرار البلاد.

كما زار جنبلاط والوفد المرافق النائب السابق مصباح الأحدب، وقدّموا التعازي بوفاة زوجته منى الأحدب، قبل تلبية دعوته إلى مأدبة غداء.

وجرى خلال اللقاء البحث في أوضاع طرابلس وتحدياتها الاقتصادية، حيث أكّد الجانبان ضرورة إعادة إحياء المرافق الحيوية في المدينة وإنصاف أبنائها.
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الحزب التقدمي الاشتراكي

وائل أبو فاعور

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