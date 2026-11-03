تيمور جنبلاط في طرابلس.. لقاءات سياسية وبحث في أوضاع المدينة

Advertisement

زار رئيس النائب تيمور ، برفقة عقيلته ديانا جنبلاط، رئيس " الكرامة" النائب فيصل كرامي وشقيقه خالد في ، حيث قدّم إليهما التعازي بوفاة عبدالله كرامي، صهر رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي.ورافق جنبلاط عضوا "اللقاء " النائبان وفيصل الصايغ، ووكيل داخلية في المحامي ربيع العتر.وتناول اللقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية في والاستحقاقات المقبلة، مع التشديد على أهمية الحوار والتواصل وتعزيز التماسك الداخلي بما يحفظ استقرار البلاد.كما زار جنبلاط والوفد المرافق النائب السابق مصباح الأحدب، وقدّموا التعازي بوفاة زوجته منى الأحدب، قبل تلبية دعوته إلى مأدبة غداء.وجرى خلال اللقاء البحث في أوضاع طرابلس وتحدياتها الاقتصادية، حيث أكّد الجانبان ضرورة إعادة إحياء المرافق الحيوية في المدينة وإنصاف أبنائها.