اعتباراً من الغد.. أساتذة التعليم الثانوي الرسمي يعلنون الإضراب

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أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في التزامها قرار الجمعيات العمومية القاضي بالإضراب، اعتباراً من يوم غد الأربعاء، مؤكدةً أن موقفها موحّد وثابت في هذا الشأن.وفي بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، نفت للرابطة ما يجري تداوله عبر من مواقف وادعاءات تُنسب إلى رئيس الرابطة، مشددةً على أن الهيئة الإدارية متوافقة وموحّدة في موقفها قبل أي لقاء وبعده.وأوضحت الرابطة أن قرار الإضراب جاء بناءً على نتائج تصويت الجمعيات العمومية، إذ أيّد 3229 أستاذاً الإضراب، بنسبة 75.9% من أصل 4253 مشاركاً، فيما عارضه 591 أستاذاً بنسبة 13.89%، وامتنع 433 عن التصويت بنسبة 10.18%.وأكدت الهيئة الإدارية احترامها قرار الجمعيات العمومية والالتزام بمقرراتها، داعيةً الأساتذة إلى الالتزام بالإضراب اعتباراً من الأربعاء 4 تشرين الثاني 2026.كما شددت على مواصلة القيام بواجباتها في حماية قطاع التعليم الثانوي الرسمي، الذي أثبت، بحسب البيان، نجاحه وتميّزه.