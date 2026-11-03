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لبنان

العدو ماض في تدمير قرى الجنوب وتغيّير معالمها.. 2057 تفجيراً في 6 أشهر و7 جسور مدمّرة

Lebanon 24
03-11-2026 | 22:45
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العدو ماض في تدمير قرى الجنوب وتغيّير معالمها.. 2057 تفجيراً في 6 أشهر و7 جسور مدمّرة
العدو ماض في تدمير قرى الجنوب وتغيّير معالمها.. 2057 تفجيراً في 6 أشهر و7 جسور مدمّرة photos 0
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واصلت المدفعية الإسرائيلية، امس قصف قرى الجنوب مستهدفة بشكل خاص أطراف بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان، كما طال القصف أطراف بلدتيْ ميفدون وزوطر الشرقية .ونفّذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في بلدة كونين. واحرق عددا من المنازل في بلدة زوطر الشرقية .
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وفي السياق ذاته تتجاوز عمليات التلغيم والتفجير، التي تنفّذها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، المواقع العسكرية والتلال، لتطول مناطق سكنية وأراضي زراعية وشبكات طرق وجسوراً، وسط مخاوف من تعذّر عودة السكان إلى قرى فقدت أجزاءً من معالمها. وتُظهر بيانات علمية ودراسة عن أضرار الحرب اتساعَ نطاق التدمير، فيما يربط خبير عسكري بين طبيعته ومحاولة فرض واقع سكاني جديد.
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، أكدت مصادر مسؤولة في المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، تسجيل 2057 تفجيراً إسرائيلياً خلال الفترة الممتدة من 17 نيسان إلى 29 تشرين الأول 2026، في حصيلة تعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية، من دون توافر تفاصيل منشورة عن توزيعها الجغرافي أو منهجية احتسابها.
وكان المجلس قد وثّق، في تقرير علمي منشور على موقعه الرسمي، 1731 عملية تلغيم وتفجير في جنوب لبنان بين 2 آذار و10 أيلول بينها 1128 عملية بعد اتفاق الإطار في 26 حزيران.وارتفع متوسطها اليومي من 5.15 عملية قبل الاتفاق إلى نحو 15 بعده.
وكشفت دراسة أعدّتها «الدولية للمعلومات» أن تقديرات أولية أشارت إلى تضرر أو تدمير أكثر من 90 ألف وحدة سكنية في لبنان حتى منتصف يونيو، من دون أن يقتصر الرقم على الجنوب. ووثّقت تدمير سبعة جسور بالكامل وتضرر جسر القاسمية جزئياً، ضمن ثمانية جسور استُهدفت على محاور تربط جنوب الليطاني بمحيطه.
كما نقلت عن المنظمة الدولية للهجرة تسجيل 499784 نازحاً داخلياً حتى أول تموز في مؤشر إلى صعوبة الاستقرار رغم بدء عمليات العودة.
ووثّق المجلس الوطني للبحوث العلمية تفجيراً ضخماً في مجدل زون في 28 حزيران، وموجات أرضية نجمت عن تفجير في الشقيف ليل 30 - 31 تموز، تعادل هزة بقوة 3.8 درجة، وفق المركز الوطني للجيوفيزياء، فضلاً عن تفجير علي الطاهر في 10 ايلول تزامن مع حدث بقوة 4.1 درجة مسجّل لدى هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وأثار تفجير الشقيف مخاوف على القلعة التاريخية المشمولة بالحماية المعززة المؤقتة والمُدرجة ضمن «قلاع جبل عامل» على قائمة التراث العالمي.
 
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