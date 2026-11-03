"اتفاق الإطار" ضحية الانتخابات

كتب معروف الداعوق في" اللواء": بدأت أولى نتائج انتخابات الكنيست ، بتفاعل الخلافات بين وكتلة رئيس الحكومة الإسرائيلية على تشكيل الحكومة الجديدة، ما يؤشر إلى ازمة مرتقبة في عملية التشكيل، وتعقيدات سياسية، قد تُطيل عملية ولادة الحكومة الإسرائيلية، ما يؤثر جزئياً او كلياً، على إتخاذ القرارات المهمة، ومن بينها مسألة لجنوب ، وقد يؤدي الى تجميد إتخاذ اي قرار بخصوص استكمال تنفيذ اتفاق الاطار الموقَّع بين لبنان وإسرائيل، والانسحاب من في الوقت الحاضر، وترحيل البت فيه إلى وقت لاحق، وإن كانت حكومة نتنياهو التي تتولى السلطة حالياً، ما تزال تدير شؤون الدولة وتتخذ القرارات. ويخشى بعض السياسيين في لبنان، ان تسلك الحكومة الإسرائيلية الجديدة، منحى مختلفاً، بالتعاطي مع احتلال الجيش الاسرائيلي لجنوب لبنان، يختلف عن سياسات واساليب حكومة نتنياهو الحالية، وهو امر متوقع في ضوء التباين الذي بدأ يظهر مبكراً، بين زعيم المعارضة الإسرائيلية ايزنكوت مع الرئيس ، ومعارضته اي تدخل اميركي بالشؤون الداخلية لإسرائيل. وتبقى الأنظار مشدودة على ما تُقدم عليه الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بالتعاطي مع وضعية الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، وكيفية التعامل معه، وما اذا كانت تلتزم تنفيذ المراحل المتبقية من اتفاق الاطار، بضغط من الإدارة الاميركية، او تكمل مسار نتنياهو المماطلة بالتنفيذ وصولا إلى افراغه من مضمونه واسقاطه ؟

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