تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نتائج زيارة دمشق مؤجلة

Lebanon 24
03-11-2026 | 22:57
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نتائج زيارة دمشق مؤجلة
نتائج زيارة دمشق مؤجلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": لم تحقق زيارة الوفد الوزاري اللبناني لدمشق اختراقاً ملموساً في الملفات العالقة بين البلدين، ولم تنته لاتفاقات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، لكنها شكلت خطوة أولى في مسار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية، بعدما انتقلت المحادثات من مستوى التواصل السياسي العام إلى البحث التقني في مجموعة واسعة من القضايا التي تحتاج إلى معالجة مشتركة.
Advertisement
الزيارة، في محصلتها، اتخذت طابعاً تقنياً بالدرجة الأولى، وقامت على تبادل الأفكار وفتح الملفات أمام الوزارات والإدارات المختصة، تمهيداً لاستكمال بحثها في المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، يُرتقب عقد اجتماع اللجنة العليا اللبنانية-السورية أواخر الشهر الجاري، بالتوازي مع توجه نحو ترتيب زيارة لرئيس الحكومة نواف سلام لدمشق.
وبحسب ما أوضح نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ"النهار"، فإن الزيارة تأتي استكمالاً لمسار التواصل مع السلطة السورية الجديدة، فيما تتابع اللجان المشتركة القائمة ملفات، من بينها قضية المفقودين. أما ملف محاسبة مرتكبي الجرائم فيسلك مساراً منفصلاً عبر لجنة خاصة، ولم يكن ضمن جدول أعمال الزيارة. كذلك، لم تكن المسائل الأمنية محوراً أساسياً في الاجتماعات، مع التأكيد أن الحوادث التي تقع داخل لبنان، ومنها جريمة قتل الكاهن، هي ضمن مسؤولية الأجهزة اللبنانية. لم تقتصر المحادثات على النزوح، بل شملت أيضاً تنظيم العلاقات الاقتصادية وتسهيل الاستثمار في البلدين، وإزالة العقبات الإدارية التي تعترض حركة الأفراد والأعمال والتبادل التجاري، وهي ملفات تكتسب أهمية في ظل حاجة إلى إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية بعد سنوات من الأزمة السورية والتطورات السياسية والأمنية التي انعكست على البلدين.
في المحصلة، لم تخرج الاجتماعات الوزارية بنتائج ملموسة أو تفاهمات عملية يمكن البناء عليها حتى الآن، وبقيت في إطار تبادل الأفكار وطرح الملفات وتحديد العناوين التي تحتاج إلى متابعة. فلا اتفاقات تنفيذية أعلنت، ولا آليات واضحة وضعت لمعالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها ملف النازحين. وعليه، فإن الزيارة لم تتجاوز كونها خطوة تمهيدية لإعادة فتح قنوات التواصل، على أن يكون اجتماع اللجنة العليا أواخر الشهر الجاري، وما يليه من زيارة لرئيس الحكومة نواف سلام، الاختبار الفعلي لما إذا كان الحراك سينتقل من الكلام إلى القرارات.  
مواضيع ذات صلة
ملف النازحين محور زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى سوريا والنتائج مؤجلة
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 08:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زيارة الزيدي إلى دمشق.. ماذا بحث البلدان؟
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 08:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: الرئيس أردوغان سيزور دمشق عما قريب وستكون زيارة مهمة
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 08:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
6 شروط وقنبلة مؤجلة: لماذا رفض ترامب هدنة الايام السبعة مع إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 08:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24

اجتماع اللجنة

نائب رئيس

اللبنانية

النازحين

سنوات من

السورية

الثنائي

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-11-04
Lebanon24
01:16 | 2026-11-04
Lebanon24
01:15 | 2026-11-04
Lebanon24
01:00 | 2026-11-04
Lebanon24
00:42 | 2026-11-04
Lebanon24
23:03 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24