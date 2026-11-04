المخاوف مستمرة من "عمليات مفاجئة"

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بالرغم من أن معظم التحليلات والتسريبات السياسية توحي بأن أي مواجهة عسكرية محتملة بين وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، لن تشمل الساحة ، إلا أن ذلك لا يعني غياب المخاوف من حصول تطورات مفاجئة.وفي هذا السياق، يبدو أن " " يتعامل مع المرحلة الحالية بحذر شديد، ويعمل على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الأمنية والعسكرية، تحسبا لأي مفاجأة إسرائيلية قد تستهدف قياداته أو مواقعه بالتزامن مع توجيه ضربات عسكرية إلى .ويعكس هذا التوجه خشية من أن تستغل انشغال بالمواجهة لشن عمليات نوعية في ، حتى لو بقيت الساحة اللبنانية خارج الحرب المباشرة.