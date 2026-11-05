تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لهذا السبب خسر الجمهوريون

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
05-11-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لهذا السبب خسر الجمهوريون
لهذا السبب خسر الجمهوريون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يكن غالون البنزين مجرد تفصيل اقتصادي في الانتخابات الأميركية النصفية التي جرت أمس. لقد تحوّل إلى عنوان سياسي اختصر جانباً أساسياً من المزاج الشعبي الأميركي، وأظهر كيف يمكن لقرار عسكري يُتخذ في الشرق الأوسط أن يعود بتداعياته إلى الداخل الأميركي، وصولاً إلى صناديق الاقتراع.
Advertisement
فالرئيس دونالد ترامب الذي دخل الانتخابات مدعوماً بأكثرية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، خرج منها أمام واقع سياسي مختلف تماماً. الديمقراطيون انتزعوا السيطرة على المجلسين، في نتيجة عكست غضباً شعبياً من ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن تداعيات الحرب مع إيران، فضلاً عن ملفات أخرى تتصل بأداء الإدارة والفساد والسياسات الداخلية. ولم يكن تفصيلاً أن يقرّ ترامب بأن الحرب وارتفاع أسعار الوقود أثّرا في أداء الجمهوريين الانتخابي، بعدما أصبح الأميركي يلمس كلفة المواجهة في حياته اليومية، عند كل محطة وقود.
بهذا المعنى، لم تكن الانتخابات مجرد تبديل في موازين القوى داخل الكونغرس، بل تحوّلت إلى اختبار سياسي لسياسات الإدارة الأميركية، وخصوصاً لمدى استعداد الناخب الأميركي لتحمّل أعباء اقتصادية إضافية نتيجة انخراط بلاده في مواجهة عسكرية مفتوحة أو طويلة الأمد.
لكن السؤال الذي يتجاوز واشنطن هو: ماذا يعني أن يدخل ترامب عاميه الأخيرين في البيت الأبيض أمام كونغرس يسيطر عليه خصومه الديمقراطيون، وهل ينعكس هذا التحول على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتحديداً على الحرب مع إيران، والعلاقة مع إسرائيل، والملف اللبناني؟
من الناحية الدستورية، لا تعني خسارة الجمهوريين الأكثرية في مجلسي النواب والشيوخ أن ترامب فقد صلاحياته الرئاسية، أو أن الديمقراطيين أصبحوا قادرين على فرض سياسة خارجية جديدة على البيت الأبيض. فالرئيس لا يزال يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة السياسة الخارجية وقيادة القوات المسلحة، كما يستطيع استخدام حق النقض ضد القوانين التي لا يوافق عليها.
لكن ما تغيّر هو البيئة السياسية والتشريعية التي سيعمل ضمنها. فالديمقراطيون باتوا قادرين على إدارة اللجان البرلمانية، وفتح تحقيقات في قرارات الإدارة، واستدعاء المسؤولين، وممارسة رقابة أشد على الإنفاق والسياسات الحكومية. وفي مجلس الشيوخ، تصبح المصادقة على التعيينات العليا، بما فيها التعيينات الدبلوماسية والقضائية، أكثر تعقيداً بالنسبة إلى الإدارة.
والأهم أن الكونغرس يملك نفوذاً أساسياً في إقرار الموازنات وتخصيص الأموال. وهذا يعني أن أي مواجهة عسكرية طويلة أو طلب تمويل إضافي للعمليات الخارجية قد يتحول إلى مادة اشتباك سياسي وتشريعي بين البيت الأبيض والكونغرس.
بمعنى آخر، يستطيع ترامب أن يواصل إدارة الملفات الخارجية، لكنه لن يتمتع بالهامش التشريعي والسياسي نفسه الذي كان متاحاً له في ظل أكثرية جمهورية في المجلسين. وقد يجد نفسه مضطراً إلى احتساب كلفة كل خطوة خارجية على جبهته الداخلية، بعدما أظهرت الانتخابات أن الناخبين لا يفصلون بالضرورة بين السياسة الخارجية وكلفة المعيشة.
ومن الطبيعي أن يكون الملف الإيراني في صدارة الملفات التي ستتأثر بهذا التحول. فالحرب مع إيران كانت من العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة، وأصبحت كلفتها الاقتصادية والسياسية جزءاً من النقاش الانتخابي الأميركي.
ومع انتقال الأكثرية إلى الديمقراطيين، يُتوقع أن يزداد الضغط البرلماني على الإدارة لتوضيح أهداف الحرب، ومدتها، وكلفتها، والآفاق التي تسعى إلى بلوغها. وقد يستخدم الديمقراطيون صلاحيات الرقابة والتمويل للضغط في اتجاه خفض التصعيد، أو لمنع تخصيص أموال إضافية لعمليات لا تحظى بتوافق سياسي واسع.
لكن ذلك لا يعني أن الحرب ستتوقف حكماً، أو أن واشنطن ستتخلى عن أهدافها في مواجهة إيران. فالرئيس يحتفظ بهامش واسع للتحرك العسكري، فيما يبقى تأثير الكونغرس مرتبطاً بطبيعة القرارات المطروحة، وحجم الاعتمادات المطلوبة، ومدى وجود تأييد كافٍ داخل المجلسين لتقييد خيارات الإدارة.
وهنا تبرز مفارقة أخرى: قد يكون الناخب الأميركي قد عبّر عن رفضه لتحمّل كلفة الحرب، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه يطالب بانسحاب أميركي كامل من المنطقة، أو بالتخلي عن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة فيها.
وفي رأي المراقبين السياسيين أنه لا يمكن فصل تداعيات الانتخابات عن العلاقة الأميركية - الإسرائيلية. فالديمقراطيون داخل الكونغرس ليسوا كتلة واحدة في مقاربة إسرائيل، لكن الأصوات المطالبة بمراجعة المساعدات العسكرية، أو وضع شروط على بعض أشكال الدعم، باتت أكثر حضوراً في النقاش السياسي الأميركي.
ومع سيطرتهم على المجلسين، يصبح في إمكانهم توسيع الرقابة على صفقات السلاح والمساعدات، وفتح نقاشات حول شروط استخدامها، والضغط على الإدارة لتقديم توضيحات بشأن العمليات العسكرية والسياسة الإسرائيلية في المنطقة. إلا أن أي تغيير تشريعي كبير سيصطدم بدوره بحق النقض الرئاسي، وبالانقسامات داخل الحزبين، وباستمرار صلاحيات البيت الأبيض في إدارة العلاقة مع إسرائيل.
لذلك، لا ينبغي قراءة النتائج باعتبارها انقلاباً تلقائياً في السياسة الأميركية تجاه تل أبيب، بل باعتبارها انتقالاً إلى مرحلة قد تصبح فيها المساعدات والقرارات العسكرية أكثر عرضة للنقاش والمساءلة داخل المؤسسات الأميركية.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
لهذه الأسباب خسر الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 09:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا خسر الشاب محمد حياته بسبب المصعد
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 09:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الزيدي لنيويورك تايمز: العراق خسر 60% من عائدات النفط الشهرية بسبب الحرب
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 09:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب... لا جلسة لمجلس الوزراء غداً
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 09:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-11-05
Lebanon24
02:04 | 2026-11-05
Lebanon24
01:45 | 2026-11-05
Lebanon24
01:42 | 2026-11-05
Lebanon24
01:30 | 2026-11-05
Lebanon24
01:16 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24