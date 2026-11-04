ضبط 115 كيلوغراما من اللحوم والدجاج المثلج والاجبان

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في اطار تكثيف الرقابة على سلامة اللحوم والمواد الغذائية، نفّذت دوريات من مراقبي مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب جولات تفتيشية على مستودعات تخزين اللحوم والمواد الغذائية المثلجة في منطقتَي وصور.وأعلنهت المصلحة في بيان ، انه خلال إحدى الجولات، تم ضبط كمية تبلغ نحو 115 كيلوغراماً من اللحوم المثلجة والدجاج المثلج والمحضّر، إضافة إلى الأجبان، تبيّن أن جزءاً منها منتهي الصلاحية، فيما تبيّن أن بعضها الآخر لا يستوفي شروط التخزين والحفظ المطلوبة.وعلى الفور، جرى حجز الكمية المضبوطة بموجب محضر حجز تمهيدا لاخذ موافقة خطية من بالتلف وتم تنظيم محضر ضبط بالمخالفات المرتكبة.وتأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد الرقابة الميدانية على مستودعات اللحوم والمواد الغذائية، والتأكد من الالتزام بشروط السلامة الغذائية والتخزين والتبريد والصلاحية، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.وأكدت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب استمرار جولاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات تمسّ سلامة الغذاء وصحة المستهلك.