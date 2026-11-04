الجيش الإسرائيلي يواصل اعتداءاته جنوباً.. غارات وقصف مدفعي وتمشيط لعدد من البلدات

يواصل الجيش اعتداءاته على عدد من قرى وبلدات ، مستهدفاً مناطق عدة بالغارات الجوية والقصف المدفعي والتمشيط.

وفي التفاصيل، شنّ الطيران الحربي غارات على القنطرة من جهة وادي الحجير وكفرتبنيت، فيما استهدف الطيران المسيّر بلدة قبريخا.

كما طال القصف المدفعي وادي زبقين ووادي السلوقي وصربين وأطراف برعشيت ونهر زوطر ومشاع ميفدون والمنصوري، إضافة إلى تمشيط زوطر الشرقية.

وسُجّل أيضاً إلقاء خمس قنابل صوتية على كفرشوبا، بالتزامن مع تحليق المقاتلات الحربية على علو منخفض جداً في أجواء الجنوب.

وفي سياق متصل، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات على دفعات استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص في .