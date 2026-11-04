تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلاح المخيمات يكشف تقاعس الدولة

Lebanon 24
04-11-2026 | 23:18
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سلاح المخيمات يكشف تقاعس الدولة
سلاح المخيمات يكشف تقاعس الدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب طارق ابو زينب في" نداء الوطن": لم يعد ممكنًا التعامل مع سلاح المخيمات الفلسطينية كملف مؤجل أو تفصيل أمني قابل للمساومة. فبقاء مناطق خارج سلطة المؤسسات يجعل السيادة انتقائية والقانون بلا تنفيذ. ولبنان لا يحتمل تعدد المرجعيات المسلحة أو إدارة هذا الاستحقاق بالوعود. فحصرية السلاح معيار جدية الدولة وقدرتها على بسط سلطتها على أراضيها.
Advertisement

ويشكل هذا الملف اختبارًا لقرار الحكومة، التي أطلقت في 30 تشرين الأول 2026، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وحضوره، التشاور حول "الخطة الوطنية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان". وشارك رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية، وسفير فلسطين لدى لبنان محمد الأسعد، وياسر عباس، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومفوض العلاقات الخارجية، إلى جانب ممثلين فلسطينيين ولبنانيين و"أونروا" وسفارتي النرويج وسويسرا. لبنان لا يحتاج إعلانًا جديدًا، بل قرارًا ينقل الخطة من التشاور إلى التنفيذ. بدأت خطوات فلسطينية عملية، وعلى الحكومة مواكبتها بجدول زمني ومسؤوليات محددة، واستكمال بسط سلطة المؤسسات بالتوازي مع الحقوق والخدمات. أما التأجيل فيكرس واقعاً يناقض مفهوم الدولة. فإما أن تثبت الحكومة أن السيادة قرار نافذ على كامل الأراضي، وإما أن تتحمل مسؤولية إبقاء الملف مفتوحاً. فالسيادة لا تقاس بما تعلنه الدولة، بل بما تفرضه على الأرض.

وكتب سركيس نعوم في" النهار": يتوقف نجاح الخطط الأميركية في شأن غزة واستقرار الضفة الغربية على وجود سلطة فلسطينية تتمتع بالشرعية وتكون خضعت لإصلاحات تؤهلها لتقديم بديل موثوق به لحكم "حماس". لذلك تكتسب الانتخابات الوطنية أهمية خاصة، ما يتطلب من المجتمع الدولي مضاعفة جهوده للتحضير لهذه الانتخابات التي أرجئت إلى عام 2027.

في تشرين الأول الماضي وجّه نائب رئيس السلطة الوطنية حسن الشيخ رسالة إلى وزير خارجية فرنسا جان - نويل بارو أعلن فيها تأجيل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقرر في 28 تشرين الثاني.

تتعهد السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات التشريعية في أيلول 2027 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. ولكن ستكون لذلك تداعيات خطيرة على القيادة الفلسطينية التي تعاني بالفعل ضعف الشرعية في الداخل والخارج.

يبرّر المسؤولون الفلسطينيون تأجيل الانتخابات بتحديات استثنائية مثل تعذر الوصول إلى غزة وأزمة إيرادات السلطة الفلسطينية وتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية. وأعرب بعض المسؤولين خصوصاً عن أسفهم لغياب الدعم الأميركي الفعال لهذه العملية.

في ظل المناخ الراهن (جمود سياسي في الأراضي الفلسطينية، وتدهور مؤسسات السلطة الفلسطينية، واستمرار الصراع في غزة، وتسارع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية) رأى المسؤولون الفرنسيون أن إجراء انتخابات وطنية قد يمنح العملية السياسية نفساً جديداً. يستند هذا الموقف إلى اعتبارات عدة. أولها، ترى فرنسا ودول أخرى أن الانتخابات عنصر جوهري في أي مبادرة شاملة تهدف إلى فتح مسار سياسي موثوق للخروج من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ودعم حل الدولتين. ثانيها، تؤكد الحكومة الفرنسية ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية للحفاظ على الأمل لدى الفلسطينيين، ولا سيما جيل "ما بعد أوسلو"، ولتجنب اندلاع موجات أوسع من العنف بعد بلوغ انعدام الثقة الشعبية بالسلطة الفلسطينية مستويات غير مسبوقة. ثالثها، ترى باريس أن إجراء الانتخابات ضروري لفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية الفلسطينية بعد المذابح الإرهابية في 7 أكتوبر 2023. والهدف تمهيد الطريق لنظام حكم جديد بعيد عن سيطرة "حماس".

الطريق إلى انتخابات 2027 معقد لكنه ليس مستحيلاً في رأي باحث أميركي مهم. وبعد تحديد 11 أيلول 2027 موعداً جديداً للانتخابات التشريعية والرئاسية، على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود للتحضير لانتخابات شرعية وضمان إجرائها. ورغم استمرار الشكوك في العملية، فإن أي تأجيل جديد قد يدفع السلطة الفلسطينية إلى مأزق سياسي خطير.  
 
مواضيع ذات صلة
الكتائب: تقاعس الدولة عن بسط سلطتها يعرّض لبنان للخطر
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 09:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: بدأنا التعاون مع القيادة الفلسطينية لمعالجة السلاح في المخيمات
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 09:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": حماية الأمن القومي موجب دستوري لا يحتمل التقاعس
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 09:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل: نقل أي سلاح خارج إطار الدولة لم يعد مرتبطاً بأي مقاومة
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 09:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

الفلسطينيين

الفلسطينيون

الفلسطينية

الإسرائيلي

نائب رئيس

الفرنسية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-11-05
Lebanon24
02:13 | 2026-11-05
Lebanon24
02:04 | 2026-11-05
Lebanon24
02:00 | 2026-11-05
Lebanon24
01:45 | 2026-11-05
Lebanon24
01:42 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24