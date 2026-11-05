"القوات" تبحث عن مخرج

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مع تراجع احتمالات إحالة ملف متفجرات إلى ، تتجه الأنظار إلى الخطوة المقبلة لـ" "، بعد مقاطعة وزرائها الأربعة جلسات احتجاجاً على مسار معالجة الملف.وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن التوجه داخل "القوات" يميل إلى الاكتفاء بالتصعيد السياسي والعودة إلى المشاركة في جلسات الحكومة، بعدما بدا أن قرار عدم الإحالة بات محسوماً.وبحسب المصادر، فإن "القوات" تسعى إلى إيجاد مخرج سياسي يتيح لها إنهاء من دون أن تبدو وكأنها تراجعت تحت وطأة الأمر الواقع، على أن تستند في قرار العودة إلى حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، وتغليب مقتضيات المسؤولية الوطنية على استمرار التصعيد، بما يحفظ لها موقفها الاعتراضي ويجنّبها كلفة البقاء خارج مجلس الوزراء.