التصعيد جنوبا رهن القرار الاسرائيلي

Advertisement

رغم المؤشرات الإعلامية والتحليلات التي توحي بارتفاع مستوى الخطر على خلال الأيام المقبلة، فإن المعطيات المتداولة تربط احتمال عودة الحرب إلى الساحة باقدام على تنفيذ عمل عسكري يستهدف العمق اللبناني، بالتزامن مع توجيه ضربات لإيران.ووفق المعطيات، فان ذلك لا يعني أن اندلاع المواجهة الإقليمية سيؤدي حتما إلى دخول لبنان الحرب. إذ يبدو أن " " ليس في وارد المبادرة إلى فتح اللبنانية، حتى في حال اندلاع مواجهة عسكرية واسعة بين من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.وتشير المعطيات الى "ان احتمال التصعيد في لبنان يبقى مرتبطا بالقرار أكثر منه بقرار "الحزب" الانخراط في الحرب.