هاني في اختتام عام "ماراتون التطوع 2026": أنتم الصورة الأجمل عن لبنان

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اختتمت جمعية "ماراتون التطوع"، برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، أنشطتها لعام 2026، خلال احتفال أقيم في - الأميركية في ، في حضور سفير أوستراليا توم ويلسون، عميدة كلية عدنان قصار لإدارة الأعمال الدكتورة ديما ، ممثل وزيرة السياحة ربيع الشداد، إلى جانب شخصيات ديبلوماسية ورسمية وبلدية وممثلين عن المجتمعين الدولي والمدني.اللقاء شكل مناسبة لاستعراض حصيلة عام من المبادرات التطوعية التي نفذتها الجمعية في مختلف المناطق . وقدّم مؤسسها مراد عرضاً تناول أبرز الأنشطة والمشاريع في المجالات البيئية والصحية والاجتماعية، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 3 آلاف متطوع من مختلف الفئات العمرية، ومن مختلف المناطق اللبنانية، من إلى الجنوب.وأكد أن "الجمعية تواصل العمل على ترسيخ ثقافة التطوع وتعزيز مشاركة الأفراد في المبادرات المجتمعية، انطلاقاً من إيمانها بأن العمل التطوعي يشكّل ركيزة أساسية في خدمة المجتمع وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية الوطنية".، شدّد الوزير هاني على "أهمية التطوع وأثره الإيجابي في حياة الأفراد والمجتمع"، مشيداً "بالجهود التي يبذلها المتطوعون وبالدور البيئي والإنساني الذي تؤديه الجمعية".ولفت إلى أن " ، رغم الأزمات والحروب والتحديات، لا يفقد هويته وروحه"، مؤكداً أن "المبادرات التطوعية تعكس الوجه الحقيقي للبنان وقدرة أبنائه على العطاء والتضامن".وتوجّه إلى المتطوعين بتحية تقدير، قائلاً: "أنتم الصورة الأجمل عن لبنان"، في إشارة إلى الدور الذي يؤديه الشباب والمتطوعون في إبراز الوجه الإنساني والجامع للبلاد.يأتي اختتام أنشطة عام 2026 ليؤكد استمرار "ماراتون التطوع" في توسيع شبكة المشاركة المجتمعية، وجمع المتطوعين والمؤسسات والجمعيات حول مبادرات تترك أثراً ملموساً في مختلف المناطق اللبنانية.