تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

منخفض جوي فعال يتجه نحو لبنان.. أمطار طوفانية وانخفاض في الحرارة وثلوج في هذا الموعد

Lebanon 24
05-11-2026 | 02:04
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
منخفض جوي فعال يتجه نحو لبنان.. أمطار طوفانية وانخفاض في الحرارة وثلوج في هذا الموعد
منخفض جوي فعال يتجه نحو لبنان.. أمطار طوفانية وانخفاض في الحرارة وثلوج في هذا الموعد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ بأن لبنان يستعد لاستقبال منخفض جوي فعّال، سبق أن ضرب اليونان بهطولات مطرية طوفانية، حوّلت الشوارع إلى مستنقعات مائية ومجارٍ للسيول والأنهار الهادرة، ولا سيما في جزيرة رودوس.
Advertisement

وأشار إلى انه بعد عبوره الأراضي التركية، يتقدم هذا المنخفض باتجاه شرق المتوسط، ليبدأ تأثيره على لبنان وفلسطين وسوريا وشمال الأردن، حاملاً معه اضطرابات جوية واسعة، وهطولات متفاوتة الغزارة، ونشاطاً في العواصف الرعدية، بالتزامن مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

أولاً: مسار المنخفض والتطورات الجوية
الخميس: تبدأ الأمطار بالتوزع بصورة متفرقة وغير منتظمة جغرافياً، نتيجة اقتراب المنظومة الجوية المضطربة من المنطقة، على أن تتسع رقعة الهطولات تدريجياً.

الجمعة: يدخل المنخفض مرحلته الأكثر فعالية، مع بدء تأثيره المباشر على لبنان قبل الظهر، لتشتد الهطولات اعتباراً من ساعات بعد الظهر، وتتحول إلى غزيرة جداً وطوفانية في بعض المناطق، بالتزامن مع نشاط العواصف الرعدية.

السبت: تستمر الفعالية الجوية بقوة، مع توقع تسجيل كميات مهمة من الأمطار، نتيجة استمرار تدفق الرطوبة وتفاعل المنظومة السطحية مع التيارات الهوائية الرطبة في الطبقات العليا.

ليلة السبت حتى فجر الأحد: تستمر الهطولات على فترات، مع تفاوت شدتها بين منطقة وأخرى، قبل أن تبدأ الحالة الجوية بالانحسار التدريجي وفق تطور المنظومة الجوية.

بحسب خنيصر، تتفاوت كميات الهطولات المنتظرة بحسب الموقع الجغرافي والتضاريس ومدى تأثر كل منطقة بالممرات الأكثر نشاطاً للسحب الماطرة.

ولفت خنيصر إلى انه مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، تبدأ الثلوج بالتساقط على المرتفعات التي تتجاوز 2800 متر، على أن يتدنى مستوى تساقطها خلال ليل السبت إلى حدود 2500–2600 متر تقريباً.

وأضاف انه اعتباراً من يوم الجمعة، تبدأ درجات الحرارة بالتراجع، على أن يستمر الانخفاض خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، بالتزامن مع عبور كتلة هوائية قطبية في الطبقات المتوسطة من الغلاف الجوي، ولا سيما عند مستوى 700 hPa.

وتشير المعطيات الحرارية في هذه الطبقة إلى تسجيل قيم منخفضة جداً، قد تلامس معها الحرارة على القرنة السوداء حدود -5 إلى -6 درجات مئوية.

أما ليلاً، فتتحول الأجواء إلى باردة بوضوح، خصوصاً في البقاع والمناطق الجبلية، حيث يُتوقع أن تلامس درجات الحرارة 3–4 درجات مئوية في بعض المناطق.





مواضيع ذات صلة
أجواء خريفية ستُسيطر على لبنان.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 12:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الأجواء أمام منخفض جوي... إليكم موعد الأمطار وغزارتها
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 12:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطارٌ وعواصف رعديّة... مُنخفض جويّ يُؤثّر على لبنان حتّى هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 12:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار وصواعق وموجات بردية.. منخفض جوي يضرب لبنان وذروته في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 12:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24

التركية

البقاع

الأردن

التيار

التزام

العليا

التركي

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-11-05
Lebanon24
04:44 | 2026-11-05
Lebanon24
04:35 | 2026-11-05
Lebanon24
04:32 | 2026-11-05
Lebanon24
04:15 | 2026-11-05
Lebanon24
04:00 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24