منخفض جوي فعال يتجه نحو لبنان.. أمطار طوفانية وانخفاض في الحرارة وثلوج في هذا الموعد

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ بأن يستعد لاستقبال منخفض جوي فعّال، سبق أن ضرب اليونان بهطولات مطرية طوفانية، حوّلت الشوارع إلى مستنقعات مائية ومجارٍ للسيول والأنهار الهادرة، ولا سيما في رودوس.وأشار إلى انه بعد عبوره الأراضي ، يتقدم هذا المنخفض باتجاه شرق المتوسط، ليبدأ تأثيره على لبنان وفلسطين وسوريا وشمال ، حاملاً معه اضطرابات جوية واسعة، وهطولات متفاوتة الغزارة، ونشاطاً في العواصف الرعدية، بالتزامن مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.أولاً: مسار المنخفض والتطورات الجويةالخميس: تبدأ الأمطار بالتوزع بصورة متفرقة وغير منتظمة جغرافياً، نتيجة اقتراب المنظومة الجوية المضطربة من المنطقة، على أن تتسع رقعة الهطولات تدريجياً.الجمعة: يدخل المنخفض مرحلته الأكثر فعالية، مع بدء تأثيره المباشر على لبنان قبل الظهر، لتشتد الهطولات اعتباراً من ساعات بعد الظهر، وتتحول إلى غزيرة جداً وطوفانية في بعض المناطق، بالتزامن مع نشاط العواصف الرعدية.السبت: تستمر الفعالية الجوية بقوة، مع توقع تسجيل كميات مهمة من الأمطار، نتيجة استمرار تدفق الرطوبة وتفاعل المنظومة السطحية مع التيارات الهوائية الرطبة في الطبقات .ليلة السبت حتى فجر الأحد: تستمر الهطولات على فترات، مع تفاوت شدتها بين منطقة وأخرى، قبل أن تبدأ الحالة الجوية بالانحسار التدريجي وفق تطور المنظومة الجوية.بحسب خنيصر، تتفاوت كميات الهطولات المنتظرة بحسب الموقع الجغرافي والتضاريس ومدى تأثر كل منطقة بالممرات الأكثر نشاطاً للسحب الماطرة.ولفت خنيصر إلى انه مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، تبدأ الثلوج بالتساقط على المرتفعات التي تتجاوز 2800 متر، على أن يتدنى مستوى تساقطها خلال ليل السبت إلى حدود 2500–2600 متر تقريباً.وأضاف انه اعتباراً من يوم الجمعة، تبدأ درجات الحرارة بالتراجع، على أن يستمر الانخفاض خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، بالتزامن مع عبور كتلة هوائية قطبية في الطبقات المتوسطة من الغلاف الجوي، ولا سيما عند مستوى 700 hPa.وتشير المعطيات الحرارية في هذه الطبقة إلى تسجيل قيم منخفضة جداً، قد تلامس معها الحرارة على القرنة السوداء حدود -5 إلى -6 درجات مئوية.أما ليلاً، فتتحول الأجواء إلى باردة بوضوح، خصوصاً في والمناطق الجبلية، حيث يُتوقع أن تلامس درجات الحرارة 3–4 درجات مئوية في بعض المناطق.