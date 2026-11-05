أميركيون يحاججون إسرائيل… ولبنان يضيّع أوراقه

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وتشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن المواقف الأخيرة لكل من آموس هوكستين وديفيد شينكر تستحق التوقّف عند خلفياتها أكثر من مضمونها المباشر. فالأول تولّى الوساطة الأميركية في ملفات الحدود ووقف إطلاق النار، فيما كان الثاني مسؤولاً عن شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأميركية، وشارك في إدارة المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية. وعلى الرغم من اختلاف الرجلين في مقاربتهما لملف "حزب الله"، فإنهما يلتقيان عند الاعتراض على جوانب أساسية من السلوك . إذ يحذّر هوكستين من أن اشتراط نزع السلاح قبل الانسحاب وإعادة الإعمار يمنح "الحزب" الورقة التي يحتاج إليها، بينما يرى شينكر أن الحديث الإسرائيلي عن البقاء الدائم في لبنان يتعارض مع الاتفاق الذي وقّعته "تل أبيب" مع الحكومة .ولا يمكن فصل هذه الاعتراضات عن سؤال بات مطروحاً داخل الأميركي حول مدى انسجام الحسابات الإسرائيلية مع المصالح الأميركية في لبنان. فواشنطن تريد إضعاف "حزب الله" وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية، وتعتبر حصرية السلاح مدخلاً أساسياً لإعادة ترتيب التوازنات الداخلية. غير أن استمرار الاحتلال والاعتداءات، مع إبقاء إعادة الإعمار رهينة الشروط الإسرائيلية، يهدد بإنتاج واقع معاكس، إذ يُضعف قدرة تقديم نفسها مرجعية قادرة على حماية أراضيها، ويمنح "الحزب" مادة سياسية يستند إليها في الدفاع عن استمرار سلاحه.والواقع أن لا تتعامل بالضرورة مع الملف اللبناني وفق الأولويات الأميركية نفسها. فبينما تنظر واشنطن إلى تعزيز مؤسسات الدولة باعتباره وسيلة لتقليص نفوذ "حزب الله"، تتعامل "تل أبيب" مع استمرار وجودها العسكري وحرية عملياتها بوصفهما ضمانتين أمنيتين مباشرتين. ومن هنا يمكن فهم التباين بين من يريد تحويل الانسحاب إلى أداة لإعادة ترتيب الداخل اللبناني، ومن يفضّل الاحتفاظ بالسيطرة الميدانية إلى حين تحقّق شروط أمنية قد لا تكون قابلة للإنجاز في المدى المنظور. وفي الحالتين، يبقى لبنان خاضعاً لحسابات لا تنطلق بالضرورة من مصالحه الوطنية.لكن المفارقة أن هذا التباين، الذي كان يفترض أن يشكّل فرصة سياسية للدولة اللبنانية، لم يتحوّل إلى ورقة ضغط واضحة في أدائها الدبلوماسي. فحين يصل مسؤولون أميركيون سابقون إلى استنتاج مفاده أن استمرار الاحتلال قد يخدم حجج "حزب الله"، يصبح السؤال عن قدرة لبنان على استخدام هذا المنطق في مخاطبة واشنطن أكثر إلحاحاً. ذلك ليست مطالبة بتبنّي موقف "الحزب"، وإنما بإثبات أن إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات ليسا مكافأة تُمنح بعد تنفيذ المطالب الإسرائيلية، بل التزامان لا يجوز إبقاؤهما معلّقين على تطورات الخلاف الداخلي اللبناني.ومن هنا يظهر الخلل في إدارة السلطة اللبنانية للملف، إذ تعتبر المصادر أن الدولة تتعامل مع حصرية السلاح باعتبارها استحقاقاً داخلياً عاجلاً، بينما يبدو الانسحاب الإسرائيلي في الممارسة السياسية أقرب إلى مطلب ينتظر استجابة الخارج. وبذلك، تجد الدولة نفسها أمام معادلة تفاوضية غير متوازنة، تُطالب فيها بإجراءات محددة، في مقابل التزامات إسرائيلية تبقى خاضعة للتأجيل. والأخطر، وفق المصادر نفسها، أن استمرار هذا الاختلال قد يحوّل المطالب الإسرائيلية المتجددة إلى شروط ملازمة لأي تقدم لبناني، بحيث لا يعود تنفيذ الالتزامات الداخلية كافياً لضمان الانسحاب أو وقف الاعتداءات.وتلفت المصادر الى أن المشكلة لا تكمن في افتقار لبنان إلى الحجج القانونية والسياسية، بل في غياب القدرة على تحويلها إلى أدوات تفاوضية. فالدولة تستطيع الاستناد إلى الاتفاقات القائمة، وإلى المواقف الأميركية المعترضة على استمرار الاحتلال، للمطالبة بجدول واضح للانسحاب وضمانات تحول دون تحويل إعادة الإعمار إلى وسيلة ضغط مفتوحة. إلا أن تحقيق ذلك يتطلب الانتقال من موقع الطرف الذي يشرح صعوبة تنفيذ المطلوب منه، إلى موقع الطرف الذي يضع الالتزامات الإسرائيلية على طاولة المساءلة، ويطالب واشنطن بتحمّل مسؤولية التفاهمات التي رعتها.ولا يخلو هذا المسار من تعقيدات ترتبط بالواقع الداخلي. فـ"حزب الله" يرفض التخلّي عن سلاحه في ظلّ استمرار الاحتلال والاعتداءات، فيما تعتبر الدولة أن استعادة قرار الحرب والسلم شرط لا يمكن تجاوزه لبناء سلطة فعلية على كامل الأراضي اللبنانية. غير أن استمرار التعامل مع هذين المسارين بوصف أحدهما شرطاً مسبقاً للآخر يمنح إسرائيل قدرة واسعة على التحكم بإيقاع الأزمة. وبالتالي، كلما تأخر الانسحاب، تعززت حجج "الحزب"، وكلما بقي السلاح خارج سلطة الدولة، استندت إسرائيل إلى ذلك لتبرير استمرار عملياتها. وهكذا تصبح الأزمة قابلة لإعادة إنتاج نفسها، فيما تتراجع قدرة المؤسسات اللبنانية على تغيير الوقائع.غير أن فكّ الارتباط بين المسارين لا يعني، وفق المصادر، أن الانسحاب الإسرائيلي سيحسم تلقائياً الخلاف الداخلي حول سلاح "حزب الله"، كما أن استمرار السلاح لا يمنح إسرائيل حق احتلال الأراضي اللبنانية، إذ إن لكل من المسألتين أبعاداً سياسية وأمنية تتجاوز العلاقة المباشرة بينهما. لكن تحويل إحداهما إلى ذريعة لتعطيل الأخرى يمنع الوصول إلى أي تسوية مستقرة، وهو ما تعكسه الاعتراضات الأميركية الأخيرة، بعدما باتت شخصيات معروفة بمواقفها المتشددة تجاه "الحزب" ترى أن السياسة الإسرائيلية قد تعرقل تحقيق الأهداف التي تقول إنها تسعى إليها.ومما لا شك فيه أن المواقف الأخيرة لكل من آموس هوكستين وديفيد شينكر حيال السياسة الإسرائيلية في لبنان لا ترقى سياسياً إلى مستوى التحوّل في الموقف الرسمي لواشنطن أو بداية مواجهة مع "تل أبيب"، في ظل استمرار المصالح المشتركة التي تحكم العلاقة بين الطرفين، وغياب مؤشرات على استعداد أميركي لممارسة ضغوط فعلية لتغيير السلوك الإسرائيلي. غير أن بروز هذا النقاش داخل الأوساط السياسية الأميركية يتيح للبنان هامشاً دبلوماسياً يمكن توسيعه واستثماره بصورة أكثر فاعلية، خصوصاً أن هذه المواقف تصدر عن شخصيات شاركت في إدارة الملف اللبناني من داخل المؤسسات الأميركية، ويصعب تجاهلها أو اختزالها باتهام أصحابها بالانحياز إلى "حزب الله".بالنتيجة، لا تكمن أهمية النقاش الدائر داخل الأوساط الأميركية في قدرته على تغيير السياسة الإسرائيلية، بقدر ما تكمن في كشفه عن هامش سياسي لم تستثمره الدولة حتى الآن. فالمشكلة لم تعد تقتصر على ما تستطيع الدولة اللبنانية انتزاعه من ضمانات، بل تتصل بمدى قدرتها على فرض حضورها في صياغة أي تسوية مقبلة. ذلك أن موقع لبنان على طاولة المفاوضات لن يتحدّد بحجم الالتزامات التي ينفذها وحدها، وإنما بقدرته على منع تحوّل حقوقه السيادية إلى تنازلات يفاوض الآخرين للحصول عليها.