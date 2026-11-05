مياه بيروت وجبل لبنان تطلق حملة لتصحيح الاشتراكات وإزالة المخالفات

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أعلنت وجبل في بيان، أنه "بالتعاون والتنسيق مع بلديات رأس المتن، وبيت مري، انطلاق المرحلة الأولى من حملتها الشاملة لتعيير وتصحيح الاشتراكات ومعالجة المخالفات على شبكة المياه في هذه البلدات، في إطار جهودها المستمرة لتحسين إدارة الموارد المائية وضمان التوزيع العادل للمياه".تهدف هذه الخطوة إلى "رفع كفاءة شبكة التوزيع ومراقبة جودة المياه، من خلال تنظيم عيارات المياه وتحديث بيانات المشتركين وزيادة نسبة الاشتراكات النظامية. كما تتضمن الخطة تركيب عدادات حديثة على خطوط التوزيع الرئيسية لضمان دقة احتساب الاستهلاك، بالإضافة إلى معالجة كل المخالفات والتعديات ورفع نسبة جباية بدلات مياه عام 2026 وتسوية المتأخرات، بما يعزز الإدارة المستدامة للمياه ويحقق الإنصاف لجميع القاطنين في البلدات المستهدفة".تنفّذ "الحملة الميدانية على مرحلتين أساسيتين، حيث تنطلق المرحلة الأولى من 16 تشرين الثاني حتى 29 كانون الأول 2026، بينما تبدأ المرحلة الثانية من 4 كانون الثاني وتستمر حتى 31 أيار 2027. وتواصل الفرق الفنية مهامها طيلة أيام الأسبوع من الاثنين حتى الجمعة، ابتداءً من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 بعد الظهر".تتضمن الحملة "حزمة من الإجراءات المباشرة، أبرزها عقد لقاءات عامة والحوارية مع المواطنين والسكان لإحاطتهم بتفاصيل المبادرة وأهدافها، معاينة العيارات الحالية ومعايرتها أو استبدالها عند الحاجة، والتحقق من قانونية الاشتراكات والوصلات وتحديث السجلات الفنية. كما تشمل إزالة الوصلات غير النظامية والمضخات المخالفة وتطبيق الأنظمة المرعية، حيث ستُقطع المياه فوراً وتُزال كل وصلة غير قانونية، فضلاً عن تركيب عدادات على خطوط التوزيع الرئيسية لضبط الكميات والتسرب".وطلبت من "المواطنين غير المشتركين في البلدات المذكورة التقدّم بطلبات اشتراك جديدة قبل 16 تشرين الثاني 2026 لدى مكتب المؤسسة المختص في منطقتهم، لتسوية أوضاعهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوصلات غير النظامية.المستندات المطلوبة:• صورة عن الهوية أو إخراج قيد إفرادي حديث.• سند ملكية أو إفادة عقارية حديثة أو عقد إيجار/استثمار.• إفادة من البلدية.أمّا بالنسبة للمشتركين الحاليين، فيُطلب منهم تسديد بدلات مياه عام 2026 والمبادرة فوراً إلى تسوية المتأخرات، إمّا عبر الجابي، أو صناديق المؤسسة الرسمية، أو مراكز OMT، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.وأكدت أن "نجاح هذه الحملة يعتمد بالدرجة الأولى على التعاون المجتمعي"، داعية "الأهالي إلى المبادرة بالتسجيل وتسديد المستحقات والمشاركة في اللقاءات العامة، وتسهيل عمل الفرق الفنية الميدانية، لضمان حماية المائية واستدامتها".للتواصل والاستفسار والمراجعة حسب المنطقة:• بلدة رأس المتن: مكتب فالوغا: 05/531643• بلدة شحيم: مكتب شحيم: 07/243012• بلدة بيت مري: مكتب الجديدة: 01/881821للاستعلام العام:• : 1713• الموقع الإلكتروني الرسمي: ebml.gov.lb