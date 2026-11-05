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لبنان

ابن "الضاحية الجنوبية" في مجلس الشيوخ... من هو عباس علوية؟

إعداد "لبنان24"

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Lebanon 24
05-11-2026 | 06:30
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ابن الضاحية الجنوبية في مجلس الشيوخ... من هو عباس علوية؟
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سجّل المواطن الاميركي ، اللبناني الأصل، عباس علوية إنجازاً انتخابياً للجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، بعدما فاز بمقعد الدائرة الثانية في مجلس شيوخ ولاية ميشيغن الأميركية، في الانتخابات النصفية التي جرت يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2026، مرشحاً عن الحزب الديمقراطي.
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وبحسب النتائج الأولية، حصد علوية نحو 70.7% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على منافسه الجمهوري هاري سوايكي، الذي نال 26.6%، فيما حصل مرشح حزب الطبقة العاملة لاري بيتس على 2.7% من الأصوات، وفق بيانات النتائج الانتخابية المنشورة.
ويشمل نطاق الدائرة الثانية مدناً ومناطق عدة، أبرزها ديربورن وديربورن هايتس وميلفينديل، إضافة إلى أجزاء من ديترويت وألن بارك وتايلور، وهي مناطق تضم حضوراً بارزاً للجاليتين العربية واللبنانية الأميركية.
 
 
 
 
من لبنان إلى ميشيغن
وُلد عباس علوية في لبنان، وعاش في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل أن يهاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة وهو في السادسة من عمره، حيث نشأ في مدينة ديربورن بولاية ميشيغن.
ولم تنقطع صلته بجذوره اللبنانية، إذ عائلته من جنوب لبنان. وقد عبّر علوية في مقابلات إعلامية عن اعتزازه بانتمائه اللبناني والجنوبي، مؤكداً ارتباطه العائلي والوجداني ببلده الأم.
وتُشير محطات من سيرته إلى أن تجربته الشخصية مع الحرب خلال زيارته لبنان عام 2006، حين كان في الخامسة عشرة من عمره، تركت أثراً في اهتمامه بالشأن السياسي والعام.
 
 
 
 
مسيرة سياسية وحضور في الحزب الديمقراطي
يحمل علوية شهادة ماجستير في الصحة العامة من جامعة ميشيغن، وبدأ مسيرته المهنية في مجال الأبحاث الصحية والسياسات العامة، قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي عام 2018.
وعمل ضمن فرق سياسية في الكونغرس الأميركي، كما تولّى منصب مدير مكتب النائب الديمقراطي كوري بوش، واكتسب حضوراً على المستوى الوطني خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، عندما شارك في تأسيس حركة Uncommitted (غير ملتزم)، التي برزت في إطار الاعتراض على سياسة إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تجاه الحرب في غزة.
وفي آب الماضي، كان علوية قد حسم ترشيح الحزب الديمقراطي عن الدائرة الثانية، بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية على منافسته إيرين بيرنز، ليخوض بعدها الانتخابات العامة ويحقق الفوز بمقعد مجلس الشيوخ المحلي.
 
 
 
 
ملفات داخلية وتحديات المرحلة المقبلة
ورغم حضور مواقفه المتعلقة بالسياسة الأميركية في الشرق الأوسط في مسيرته العامة، ركّز علوية خلال حملته الانتخابية على مجموعة من القضايا الداخلية التي تهم سكان الدائرة، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة، والرعاية الصحية، والسكن، والتعليم، ورعاية الأطفال، وسلامة الطرق.
ومن المقرر أن يبدأ ولايته في الأول من كانون الثاني 2027، لمدة 4 سنوات، ليصبح عضواً في مجلس الشيوخ التشريعي لولاية ميشيغن، الذي يضم 38 عضواً، ويشارك في إقرار القوانين والموازنة والسياسات المتعلقة بشؤون الولاية.
يُشار إلى أن المقصود بمجلس الشيوخ هنا هو مجلس الشيوخ التابع لولاية ميشيغن، وليس مجلس الشيوخ الفيدرالي الأميركي في واشنطن.
ويأتي فوز علوية في سياق تنامي الحضور السياسي للعرب الأميركيين في ولاية ميشيغن، ولا سيما في منطقة ديربورن التي تُعد من أبرز مراكز انتشار الجالية اللبنانية والعربية في الولايات المتحدة.

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