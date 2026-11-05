العلامة فضل الله استقبل مدير شركة تاتش": ندعو الدولة إلى إيلاء قطاع الاتصالات الأولوية اللازمة

Advertisement

استقبل العلامة مدير شركة "تاتش" للاتصالات كريم سلام، يرافقه ، حيث جرى التداول في عدد من الاقتصادية، ولا سيما خطة تطوير قطاع الاتصالات والتحديات التي تواجهه، خصوصاً في مناطق الجنوب اللبناني.ووضع سلام في أجواء خطة الاتصالات الرامية إلى تطوير هذا القطاع وتعزيز خدماته، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرته، ولا سيما في ظل الظروف التي يمر بها .، أثنى فضل الله على الجهود التي يبذلها سلام في سبيل تطوير هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أهمية العمل على تعزيزه ضمن خطة واضحة، وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق أهدافه، لما يمثله من أهمية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والوطنية.وأشاد بالجهود التي بذلت خلال فترة العدوان وبعده لإبقاء التواصل قائماً بين مختلف المناطق ، معتبراً أن استمرار عمل هذا القطاع يشكل نوعاً من الصمود والتحدي في مواجهة الظروف الصعبة.ودعا الدولة إلى إيلاء قطاع الاتصالات الأولوية اللازمة، بعيداً عن المناكفات السياسية والمزايدات، من خلال تأمين كل المقومات التي تضمن استمراريته وتطويره، مشيراً إلى أن المرحلة التي يمر بها لبنان حساسة وخطيرة، وتتطلب من الجميع التكاتف والتضافر لمواجهة المخاطر التي تحدق بالوطن، سواء كانت داخلية أم خارجية.وأكد ضرورة معالجة القضايا الخلافية بروحية الانفتاح والتفهم، بعيداً عن التخوين أو عرقلة هذا الخيار أو ذاك، مشدداً على أن المطلوب هو توحيد الجهود من أجل حماية الوطن وتعزيز استقراره.وتوجه إلى الجميع داعياً إلى الابتعاد عن الخطاب المستفز والمتوتر الذي يزيد من حالة الاحتقان، وإلى تعزيز التواصل والانطلاق من القواسم المشتركة، من خلال حوار موضوعي ومسؤول.كما دعا الدولة إلى القيام بدورها في مختلف المجالات، والعمل على إشعار المواطن بوجودها من خلال خطوات عملية تلامس حاجاته وتخفف من معاناته.وأبدى خشيته من انعكاس التطورات الخارجية على الوضع الداخلي، ولا سيما في ظل ما قد تلجأ إليه القوى المعنية من استخدام مختلف الأوراق التي تمتلكها، محذراً من أن لبنان يقف في قلب .وشدد على أن هذا الوطن لا يُبنى ولا يمكن حصره بمكوّن واحد، مؤكداً أن ما يصيب أي مكوّن سينعكس على الجميع، لأن اللبنانيين جميعاً في مركب واحد، وإذا غرق غرقوا جميعاً.