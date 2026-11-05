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لبنان

أبي رميا بحث مع رسامني تأهيل طرقات جبيل والاستعداد لموسم الشتاء

Lebanon 24
05-11-2026 | 05:22
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أبي رميا بحث مع رسامني تأهيل طرقات جبيل والاستعداد لموسم الشتاء
أبي رميا بحث مع رسامني تأهيل طرقات جبيل والاستعداد لموسم الشتاء photos 0
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بحث النائب سيمون أبي رميا مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني عدداً من الملفات الإنمائية والخدماتية المتعلقة بقضاء جبيل، أبرزها تأهيل الطرقات الرئيسية والداخلية والاستعداد لموسم الشتاء المقبل.
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وأفاد المكتب الإعلامي لأبي رميا بأن اللقاء تناول مشاريع طرقات حيوية، بينها طريق حبوب – عنايا التي طُرحت للمناقصة، واستكمال طريق اللقلوق – العاقورة، وطريق اللقلوق – مزرعة السياد – الشربينة – قرطبا، إضافة إلى الطرقات الداخلية التي تطالب البلديات بتأهيلها.

وشدد أبي رميا على ضرورة وضع خطة واضحة لتحديد أولويات المشاريع تمهيداً لتنفيذها خلال عام 2027.

وفي ملف الشتاء، دعا إلى صيانة جرافات الثلوج وتأمين التجهيزات اللازمة، مطالباً بإنشاء مركز لجرف الثلوج في العاقورة وتخصيص آلية لمنطقة قهمز، لضمان إبقاء الطرقات الجبلية سالكة.

كما تطرق الاجتماع إلى مشروع توسعة أوتوستراد جونيه، وأهميته في تخفيف الازدحام المروري، فيما أكد أبي رميا ضرورة متابعة الملفات المطروحة مع وزارة الأشغال وتحويلها إلى خطوات تنفيذية.
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المكتب الإعلامي

سيمون أبي رميا

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