أبي رميا بحث مع رسامني تأهيل طرقات جبيل والاستعداد لموسم الشتاء

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بحث النائب مع وزير الأشغال العامة والنقل عدداً من الملفات الإنمائية والخدماتية المتعلقة بقضاء ، أبرزها تأهيل الطرقات الرئيسية والداخلية والاستعداد لموسم الشتاء المقبل.وأفاد لأبي بأن اللقاء تناول مشاريع طرقات حيوية، بينها طريق حبوب – عنايا التي طُرحت للمناقصة، واستكمال طريق اللقلوق – العاقورة، وطريق اللقلوق – مزرعة السياد – الشربينة – ، إضافة إلى الطرقات الداخلية التي تطالب البلديات بتأهيلها.وشدد على ضرورة وضع خطة واضحة لتحديد أولويات المشاريع تمهيداً لتنفيذها خلال عام 2027.وفي ملف الشتاء، دعا إلى صيانة جرافات الثلوج وتأمين التجهيزات اللازمة، مطالباً بإنشاء مركز لجرف الثلوج في العاقورة وتخصيص آلية لمنطقة قهمز، لضمان إبقاء الطرقات الجبلية سالكة.كما تطرق الاجتماع إلى مشروع توسعة أوتوستراد ، وأهميته في تخفيف الازدحام المروري، فيما أكد أبي رميا ضرورة متابعة الملفات المطروحة مع وزارة الأشغال وتحويلها إلى خطوات تنفيذية.