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لبنان

عز الدين تدعو إلى تخصيص 30% من مقاعد الهيئة الوطنية للإعلام للنساء

Lebanon 24
05-11-2026 | 05:49
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عز الدين تدعو إلى تخصيص 30% من مقاعد الهيئة الوطنية للإعلام للنساء
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دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائبة عناية عز الدين، إلى تخصيص ما لا يقل عن 30% من مقاعد الهيئة الوطنية للإعلام للنساء، بالتزامن مع بدء الإجراءات اللازمة لتشكيل الهيئة، وفق أحكام قانون الإعلام الجديد.
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وأوضحت عز الدين، في بيان، أنها تقدّمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإعلام، بهدف تعزيز العدالة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وحماية حقوق الطفل، ويتضمن تحديد نسبة لا تقل عن 30% لتمثيل النساء في الهيئة.

وناشدت مجلس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية اعتماد هذه النسبة من دون انتظار استكمال المسار التشريعي للاقتراح، داعية النساء المؤهلات إلى الترشح لعضوية الهيئة.

وشددت على ضرورة الانتقال من المطالبة بالكوتا النسائية إلى تطبيقها فعلياً في المؤسسات العامة، معتبرة أن اعتمادها في الهيئة الوطنية للإعلام يمكن أن يشكل خطوة نحو تكريس التمثيل المتوازن في مواقع صنع القرار.

وأشارت إلى أن النساء يشكّلن نسبة وازنة من العاملين في القطاع الإعلامي اللبناني، ما يستدعي تمثيلاً يتناسب مع حضورهن في الهيئة المسؤولة عن تنظيم القطاع ورسم توجهاته.

وأكدت عز الدين أن مشاركة النساء في الهيئة لا تقتصر على تحقيق المساواة العددية، بل تسهم في تنويع الخبرات ووجهات النظر وتعزيز شمولية القرارات المتعلقة بمستقبل الإعلام اللبناني.
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