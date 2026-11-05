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لبنان

رسامني بحث تطوير قطاع النقل مع مؤسسة التمويل الدولية

Lebanon 24
05-11-2026 | 06:51
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اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مع وفد من "مؤسسة التمويل الدولية" (IFC)، برئاسة مديرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عماد فاخوري، لبحث تطوير قطاعات النقل والمرافق الحيوية في لبنان، وإمكانات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
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وتناول الاجتماع سبل الاستفادة من خبرات المؤسسة في إعداد الدراسات وتطوير المشاريع واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب الخطوات التقنية اللازمة لإرساء تعاون مستقبلي مع الوزارة.

كما بحث الجانبان استراتيجية الربط الإقليمي التي تعمل عليها وزارة الأشغال بالتعاون مع البنك الدولي، والهادفة إلى تسهيل حركة الأشخاص والبضائع وتحسين شبكات النقل بين لبنان ودول المنطقة.

وشدّد البحث على أهمية تعزيز موقع لبنان ضمن شبكة النقل الإقليمية، وتفعيل دور مرافقه الحيوية في دعم التجارة والشحن وتنشيط الاقتصاد الوطني.
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