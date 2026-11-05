رسامني بحث تطوير قطاع النقل مع مؤسسة التمويل الدولية

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اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل مع وفد من " " (IFC)، برئاسة مديرها الإقليمي لمنطقة وآسيا الوسطى ، لبحث تطوير قطاعات النقل والمرافق الحيوية في ، وإمكانات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.وتناول الاجتماع سبل الاستفادة من خبرات المؤسسة في إعداد الدراسات وتطوير المشاريع واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب الخطوات التقنية اللازمة لإرساء تعاون مستقبلي مع الوزارة.كما بحث الجانبان استراتيجية الربط الإقليمي التي تعمل عليها وزارة الأشغال بالتعاون مع ، والهادفة إلى تسهيل حركة الأشخاص والبضائع وتحسين شبكات النقل بين لبنان ودول المنطقة.وشدّد البحث على أهمية تعزيز موقع لبنان ضمن شبكة النقل الإقليمية، وتفعيل دور مرافقه الحيوية في دعم التجارة والشحن وتنشيط .