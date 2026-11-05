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لبنان

"الوفاء للمقاومة" للحكومة: راجعوا حساباتكم

Lebanon 24
05-11-2026 | 08:45
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دعت كتلة "الوفاء للمقاومة" الحكومة إلى إعادة تقييم خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، محذّرة من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والتهديدات بتوسيع العمليات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
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واعتبرت الكتلة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الدوري الخميس، أن المسار التفاوضي الحالي لم يحقق النتائج المرجوة، بل أدى، بحسب تعبيرها، إلى مزيد من الخسائر والتداعيات، مطالبة السلطة بمراجعة حساباتها حفاظاً على الوحدة الوطنية.

وفي الشأن الإقليمي، رأت الكتلة أن نتائج الانتخابات الأميركية عكست رفض الناخبين للحرب على إيران والسياسات الأميركية الداعمة لإسرائيل، مستبعدة حدوث تغيير جوهري في السياسة الخارجية لواشنطن رغم تبدّل موازين القوى داخل الكونغرس.

وأشارت إلى أن الاتصالات والوساطات بين واشنطن وطهران تشهد زخماً متزايداً، إلا أن احتمالات الحرب والتسوية لا تزال قائمة في ظل استمرار التهديدات والتحركات العسكرية الأميركية.

وفي ما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، دعت الكتلة الحكومة إلى تكثيف تحركاتها الدولية لملاحقة الانتهاكات، مستندة إلى تقرير قالت إنه يحذّر من خطر التطهير العرقي في جنوب لبنان.

أما بشأن قضية سيارة ضهر البيدر، فطالبت بوقف السجالات السياسية والإعلامية وإفساح المجال أمام المعالجات الوطنية، مؤكدة تمسكها بحق اللبنانيين في الدفاع عن وطنهم.

كذلك، حذّرت من تصاعد خطاب الكراهية والتحريض في بعض وسائل الإعلام، منتقدة غياب الجهات الرسمية المعنية عن مواجهة هذه الظاهرة، ولا سيما وزارة الإعلام.

وفي الملف المعيشي، انتقدت الكتلة التدهور المستمر في التغذية الكهربائية، خصوصاً بعد التحذيرات من احتمال انقطاع التيار عن مطار رفيق الحريري الدولي، محمّلة الوزارة المختصة مسؤولية معالجة الأزمة.

وختمت بتأكيد تضامنها مع إيران، مجددة إدانتها للسياسات الأميركية تجاهها.
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