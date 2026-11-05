"الوفاء للمقاومة" للحكومة: راجعوا حساباتكم

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دعت كتلة "الوفاء للمقاومة" الحكومة إلى إعادة تقييم خيار التفاوض المباشر مع ، محذّرة من استمرار الاعتداءات على الجنوب والتهديدات بتوسيع العمليات العسكرية داخل الأراضي .واعتبرت الكتلة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الدوري الخميس، أن المسار التفاوضي الحالي لم يحقق النتائج المرجوة، بل أدى، بحسب تعبيرها، إلى مزيد من الخسائر والتداعيات، مطالبة السلطة بمراجعة حساباتها حفاظاً على الوحدة الوطنية.وفي الشأن الإقليمي، رأت الكتلة أن نتائج الانتخابات الأميركية عكست رفض الناخبين للحرب على والسياسات الأميركية الداعمة لإسرائيل، مستبعدة حدوث تغيير جوهري في السياسة الخارجية لواشنطن رغم تبدّل موازين القوى داخل الكونغرس.وأشارت إلى أن الاتصالات والوساطات بين وطهران تشهد زخماً متزايداً، إلا أن احتمالات الحرب والتسوية لا تزال قائمة في ظل استمرار التهديدات والتحركات العسكرية الأميركية.وفي ما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على ، دعت الكتلة الحكومة إلى تكثيف تحركاتها الدولية لملاحقة الانتهاكات، مستندة إلى تقرير قالت إنه يحذّر من خطر التطهير العرقي في .أما بشأن قضية سيارة ضهر البيدر، فطالبت بوقف السجالات السياسية والإعلامية وإفساح المجال أمام المعالجات الوطنية، مؤكدة تمسكها بحق اللبنانيين في الدفاع عن وطنهم.كذلك، حذّرت من تصاعد خطاب الكراهية والتحريض في بعض ، منتقدة غياب الجهات الرسمية المعنية عن مواجهة هذه الظاهرة، ولا سيما وزارة الإعلام.وفي الملف المعيشي، انتقدت الكتلة التدهور المستمر في التغذية الكهربائية، خصوصاً بعد التحذيرات من احتمال انقطاع عن مطار رفيق الدولي، محمّلة الوزارة المختصة مسؤولية معالجة الأزمة.وختمت بتأكيد تضامنها مع إيران، مجددة إدانتها للسياسات الأميركية تجاهها.