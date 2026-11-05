تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لهذا السبب... خدمات "تاتش" ستتوقّف بعد ظهر السبت حتّى صباح الأحد

Lebanon 24
05-11-2026 | 08:43
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لهذا السبب... خدمات تاتش ستتوقّف بعد ظهر السبت حتّى صباح الأحد
لهذا السبب... خدمات تاتش ستتوقّف بعد ظهر السبت حتّى صباح الأحد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن شركة تاتش البيان التالي: 
 
في إطار التزامها الدائم باستقدام تقنيات الاتصالات الحديثة وتطوير تجربة المشتركين، تعلن شركة تاتش عن البدء بتنفيذ تحديث شامل ونوعي لأنظمة الفوترة ودعم الأعمال NGBSS- (Next Generation Business Support System).
Advertisement


وأوردت الشركة أن تنفيذ هذا التحديث يتطلب إيقافًا مؤقتًا لبعض الخدمات عبر مختلف القنوات، ابتداءً من بعد ظهر يوم السبت 7 تشرين الثاني الجاري وحتى صباح يوم الأحد 8 تشرين الثاني على الشكل التالي:

· خدمات إعادة تعبئة الخطوط المدفوعة سلفاً، تحويل الرصيد ودفع فواتير الخطوط الثابتة: تتوقف عمليات إعادة التعبئة وتحويل الرصيد والدفع عبر جميع القنوات بدءاً من الساعة العاشرة مساءً من يوم السبت وحتى الساعة الثامنة صباحًا من يوم الأحد. وعليه تدعو الشركة مشتركيها لإنجاز عمليات إعادة التعبئة والدفع قبل بدء فترة التحديث أي قبل 7 تشرين الثاني.

· مراكز خدمة الزبائن، ونقاط البيع: تتوقف كافة المبيعات والخدمات الميدانية اعتبارًا من السبت من الساعة الثانية من بعد الظهر لغاية الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد. باستثناء نقطة تواجد الشركة في مطار رفيق حريري الدولي - بيروت ومركز الاتصال Call Center اللذين لن يتوقفا عن العمل قبل الساعة الثامنة مساءً من يوم السبت.

· القنوات الرقمية بما فيها الموقع الإلكتروني، التطبيق الخليوي، الرسائل القصيرة ، والرد الآلي: تتوقف وظائف الخدمة الذاتية اعتبارًا من السبت من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأحد.

· المكالمات الدولية والتجوال الخارجي: تخرج عن الخدمة اعتبارًا من السبت الساعة العاشرة مساءً وحتى الأحد الساعة السابعة صباحًا، لذا من المحبّذ أن يفعّل المشتركون خدمات التجوال قبل يوم السبت.


ويهدف هذا التحديث إلى تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الرقمية للشركة عبر منح مشتركيها تجربة أسرع وأكثر سلاسة لدى استخدامهم التطبيق والموقع الإلكترونيين، مع إتاحة المتابعة الفورية لاستهلاكات الرصيد وسداد الفواتير بكل شفافية، وتسهيل تفعيل الباقات والعروض، فضلاً عن تعزيز كفاءة واعتمادية البنية التحتية لضمان أعلى مستويات الأمان واستقرار الخدمة.

وتعتذر شركة تاتش لمشتركيها عن أي إزعاج قد يسبّبه هذا التوقف المؤقت لخدماتها.
مواضيع ذات صلة
"تاتش" قدمت عرضا حيا لوزير الاتصالات لخدمة "الاشتراك الرقمي المتكامل"
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"تاتش" أطلقت خدمة الاشتراك الرقمي المتكامل لشراء الخطوط وتفعيلها إلكترونياً
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"تاتش": نُكثّف الأعمال الميدانية والتقنية لتحديث الشبكة وتحسين جودة الخدمات
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي لـ"لبنان 24": لهذا السبب اتجهنا إلى الإضراب
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الخدمات الرقمية

مركز الاتصال

نقاط البيع

صباح الأحد

مطار رفيق

يوم الأحد

شركة تاتش

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-11-05
Lebanon24
10:59 | 2026-11-05
Lebanon24
10:58 | 2026-11-05
Lebanon24
10:32 | 2026-11-05
Lebanon24
10:30 | 2026-11-05
Lebanon24
10:23 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24