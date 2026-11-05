لهذا السبب... خدمات "تاتش" ستتوقّف بعد ظهر السبت حتّى صباح الأحد

صدر عن البيان التالي:

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في إطار التزامها الدائم باستقدام تقنيات الاتصالات الحديثة وتطوير تجربة المشتركين، تعلن شركة تاتش عن البدء بتنفيذ تحديث شامل ونوعي لأنظمة الفوترة ودعم الأعمال NGBSS- (Next Generation Business Support System).وأوردت الشركة أن تنفيذ هذا التحديث يتطلب إيقافًا مؤقتًا لبعض الخدمات عبر مختلف القنوات، ابتداءً من بعد ظهر يوم السبت 7 تشرين الثاني الجاري وحتى صباح 8 تشرين الثاني على الشكل التالي:· خدمات إعادة تعبئة الخطوط المدفوعة سلفاً، تحويل الرصيد ودفع فواتير الخطوط الثابتة: تتوقف عمليات إعادة التعبئة وتحويل الرصيد والدفع عبر جميع القنوات بدءاً من الساعة العاشرة مساءً من يوم السبت وحتى الساعة الثامنة صباحًا من يوم الأحد. وعليه تدعو الشركة مشتركيها لإنجاز عمليات إعادة التعبئة والدفع قبل بدء فترة التحديث أي قبل 7 تشرين الثاني.· مراكز خدمة الزبائن، ونقاط البيع: تتوقف كافة المبيعات والخدمات الميدانية اعتبارًا من السبت من الساعة الثانية من بعد الظهر لغاية الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد. باستثناء نقطة تواجد الشركة في حريري الدولي - ومركز الاتصال Call Center اللذين لن يتوقفا عن العمل قبل الساعة الثامنة مساءً من يوم السبت.· القنوات الرقمية بما فيها الموقع الإلكتروني، التطبيق الخليوي، الرسائل القصيرة ، والرد الآلي: تتوقف وظائف الخدمة الذاتية اعتبارًا من السبت من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأحد.· المكالمات الدولية والتجوال الخارجي: تخرج عن الخدمة اعتبارًا من السبت الساعة العاشرة مساءً وحتى الأحد الساعة السابعة صباحًا، لذا من المحبّذ أن يفعّل المشتركون خدمات التجوال قبل يوم السبت.ويهدف هذا التحديث إلى تحقيق نقلة نوعية في للشركة عبر منح مشتركيها تجربة أسرع وأكثر سلاسة لدى استخدامهم التطبيق والموقع الإلكترونيين، مع إتاحة المتابعة الفورية لاستهلاكات الرصيد وسداد الفواتير بكل شفافية، وتسهيل تفعيل الباقات والعروض، فضلاً عن تعزيز كفاءة واعتمادية البنية التحتية لضمان أعلى مستويات الأمان واستقرار الخدمة.وتعتذر شركة تاتش لمشتركيها عن أي إزعاج قد يسبّبه هذا التوقف المؤقت لخدماتها.