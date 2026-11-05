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لبنان

سلام ترأس الاجتماع الأسبوعي للعودة والتعافي في الجنوب والمناطق المتضررة

Lebanon 24
05-11-2026 | 09:20
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سلام ترأس الاجتماع الأسبوعي للعودة والتعافي في الجنوب والمناطق المتضررة
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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الاجتماع الأسبوعي للعودة والتعافي في الجنوب والمناطق المتضررة، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، ومدير غرفة العمليات المركزية في السراي زاهي شاهين.
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وجرى البحث في متابعة تلزيمات المشاريع التي ينفّذها مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار في الجنوب والمناطق المتضررة.

كما جرى البحث في احتياجات البلدات الصامدة في الجنوب من حيث المحروقات والدعم النقدي للعائلات.

وجرى أيضاً البحث في البيوت الجاهزة، لا سيما في المناطق التجريبية، وضرورة أن يترافق استخدامها مع تأمين البنى التحتية اللازمة من كهرباء ومياه، ومعالجة الردميات على جوانب الطرقات في مدينة النبطية، ومتابعة مشروع مركز الدفاع المدني في النبطية.
 
الخير
 
واستقبل سلام النائب احمد الخير وتناول البحث اوضاع ومطالب منطقة الشمال لا سيما المنية.
 
 
 
وزني
 
واستقبل سلام الوزير السابق غازي وزني.
 
 
 
واستقبل سلام سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان فهد سالم سعيد الكعبي، الذي سلّمه دعوة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2027، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة من 1 إلى 3 شباط 2027.
 
 
 
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