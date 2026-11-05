سلام ترأس الاجتماع الأسبوعي للعودة والتعافي في الجنوب والمناطق المتضررة

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ترأس الدكتور نواف سلام الاجتماع الأسبوعي للعودة والتعافي في الجنوب والمناطق المتضررة، بحضور وزيرة حنين السيد، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، والأمين العام للهيئة للإغاثة العميد بسام النابلسي، ومدير غرفة العمليات المركزية في السراي زاهي شاهين.وجرى البحث في متابعة تلزيمات المشاريع التي ينفّذها مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار في الجنوب والمناطق المتضررة.كما جرى البحث في احتياجات البلدات الصامدة في الجنوب من حيث المحروقات والدعم النقدي للعائلات.وجرى أيضاً البحث في البيوت الجاهزة، لا سيما في المناطق التجريبية، وضرورة أن يترافق استخدامها مع تأمين البنى التحتية اللازمة من كهرباء ومياه، ومعالجة الردميات على جوانب الطرقات في مدينة ، ومتابعة مشروع مركز الدفاع المدني في النبطية.